AAP ने लगाया दलित विरोधी होने का आरोप, भाजपा ने कहा- विकास में बाधक है आप

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। काेंडली में दो पुलों के लोकार्पण के साथ ही राजनीति भी गरमा गई। आप के स्थानीय विधायक कुलदीप कुमार ने कार्यक्रम में न बुलाए जाने का आरोप लगाते हुए इसे दलितों का अपमान बताया। उनके समर्थकों ने कार्यक्रम से ठीक पहले प्रदर्शन करते हुए प्रवेश वर्मा वापस जाओ के नारे लगाए।

उधर, भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि आप के विधायक दिल्ली के विकास में बाधक बने हैं। लक्ष्मी योजना हो या कोई अन्य विकास कार्य, उसमें अड़चन डालकर जनता का नुकसान कर रहे हैं।



दरअसल, लगभग दस दिन पहले विधायक कुलदीप कुमार ने अर्थमूवर लेकर काेंडली पुल पर लगे बेरिकेड को हटाकर पुल खोल दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा लोगों को परेशान कर रही है और छह माह पहले बनकर तैयार पुल को खोल नहीं रही।

प्रवेश वर्मा पर भी दलित विरोधी होने का आरोप उधर, विधानसभा में हुई नोंकझोंक के बाद उन्होंने दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा पर भी दलित विरोधी होने का आरोप लगाया था। बृहस्पतिवार को सीएम रेखा गुप्ता के लोकार्पण में आने से ठीक पहले कुलदीप के समर्थकों ने कार्यक्रम में आकर प्रदर्शन करने की कोशिश की। उन्होंने प्रवेश वर्मा वापस जाओ के नारे लगाए।

पुलिस ने उन्हें कार्यक्रम स्थल से दूर ही बेरिकेड लगाकर रोक दिया। समर्थकों ने हीं प्रदर्शन किया। कुलदीप ने कहा कि स्थानीय विधायक होने के बावजूद कार्यक्रम में न बुलाना भाजपा का दलित विरोधी चेहरा बताता है। जिस पुल को कम लागत में आप ने बनवाया भाजपा ने उसमें भ्रष्टाचार करने के लिए और राशि जारी की।

खबरें और भी





