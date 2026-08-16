सोनीपत में पुरानी रंजिश में एक युवक को कार से कुचलने की कोशिश, CCTV कैमरे में कैद हुई पूरी घटना

संवाद सहयोगी, खरखौदा (सोनीपत)। सोनीपत के खरखौदा में दिल्ली रोड पर शुक्रवार सुबह सैर के लिए निकले एक व्यक्ति पर रंजिश के चलते कार से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। घटना दिल्ली रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

बता दें कि सीसीटीवी फुटेज में हुंडई वेन्यू कार व्यक्ति को टक्कर मारती दिखाई दे रही है। शिकायतकर्ता ने कार चालक की पहचान आशीष निवासी प्रताप कॉलोनी के रूप में की है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित ने आरोपी पर तीन बार कार से टक्कर मारकर जान से मारने का प्रयास करने का आरोप लगाया है।

किराये पर दे रखी है दुकान दिल्ली रोड, सब्जी मंडी के पास रहने वाले बाबूलाल ने थाना खरखौदा पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसने बैंक ऑफ इंडिया के सामने स्थित अपनी दुकान अश्वनी निवासी खरखौदा को किराये पर दे रखी है। अश्वनी और उसके साथी हेमंत निवासी प्रताप कॉलोनी प्रॉपर्टी का काम करते हैं।

हाथापाई का प्रयास किया बताया कि 13 अगस्त की शाम करीब साढ़े आठ बजे हेमंत ने बाबूलाल को बताया कि उसका अपने साथियों से मनमुटाव हो गया है और उन्होंने उसे अलग काम करने के लिए कहा है। इसी दौरान हेमंत का भाई आशीष दुकान पर पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए बाबूलाल के साथ हाथापाई का प्रयास किया। हेमंत ने बीच-बचाव करते हुए उसे बताया भी की उसका विवाद बाबूलाल से नहीं है, वह अपने भाई को वहां से ले गया।