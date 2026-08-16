सोनीपत में पुरानी रंजिश में एक युवक को कार से कुचलने की कोशिश, CCTV कैमरे में कैद हुई पूरी घटना
सोनीपत के खरखौदा में दिल्ली रोड पर रंजिश के चलते एक व्यक्ति को कार से कुचलने का प्रयास किया गया। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और पुलिस ने आरोपी आशीष के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
HighLights
खरखौदा में रंजिश के चलते कार से हमला।
व्यक्ति को तीन बार टक्कर मारने का प्रयास।
पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद।
संवाद सहयोगी, खरखौदा (सोनीपत)। सोनीपत के खरखौदा में दिल्ली रोड पर शुक्रवार सुबह सैर के लिए निकले एक व्यक्ति पर रंजिश के चलते कार से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। घटना दिल्ली रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
बता दें कि सीसीटीवी फुटेज में हुंडई वेन्यू कार व्यक्ति को टक्कर मारती दिखाई दे रही है। शिकायतकर्ता ने कार चालक की पहचान आशीष निवासी प्रताप कॉलोनी के रूप में की है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित ने आरोपी पर तीन बार कार से टक्कर मारकर जान से मारने का प्रयास करने का आरोप लगाया है।
किराये पर दे रखी है दुकान
दिल्ली रोड, सब्जी मंडी के पास रहने वाले बाबूलाल ने थाना खरखौदा पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसने बैंक ऑफ इंडिया के सामने स्थित अपनी दुकान अश्वनी निवासी खरखौदा को किराये पर दे रखी है। अश्वनी और उसके साथी हेमंत निवासी प्रताप कॉलोनी प्रॉपर्टी का काम करते हैं।
हाथापाई का प्रयास किया
बताया कि 13 अगस्त की शाम करीब साढ़े आठ बजे हेमंत ने बाबूलाल को बताया कि उसका अपने साथियों से मनमुटाव हो गया है और उन्होंने उसे अलग काम करने के लिए कहा है। इसी दौरान हेमंत का भाई आशीष दुकान पर पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए बाबूलाल के साथ हाथापाई का प्रयास किया। हेमंत ने बीच-बचाव करते हुए उसे बताया भी की उसका विवाद बाबूलाल से नहीं है, वह अपने भाई को वहां से ले गया।
कार से मारी जोरदार टक्कर
शिकायतकर्ता के अनुसार, जाते समय आशीष ने उसे जान से मारने और देख लेने की धमकी दी थी। अगली सुबह करीब साढ़े छह बजे बाबूलाल दिल्ली बाईपास की तरफ सैर के लिए निकला। वह दिल्ली की तरफ सड़क की बाईं ओर जा रहा था। इसी दौरान सामने से आई हुंडई वेन्यू कार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह सड़क किनारे दूर जा गिरा।
शिकायतकर्ता के अनुसार, कार चालक ने वाहन मोड़कर दोबारा उसको टक्कर मारी और तीसरी बार भी उसे कुचलने का प्रयास किया। आसपास के लोग और परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे तो चालक वहां से फरार हो गया।
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घटना की सीसीटीवी फुटेज में आरोपी कार से बाबूलाल को टक्कर मारते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बाबूलाल ने कार चालक की पहचान आशीष के रूप में की है। उसने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के साथ सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, शिकायत और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।