'मुस्लिम कट्टरपंथियों पर राहुल गांधी के मुंह पर क्यों लग जाता है ताला?' केरल के मुफ्ती के बयान पर भड़का विहिप

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केरल के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबूबकर अहमद द्वारा महिलाओं को घर की चारदीवारी तक सीमित रखने और उनकी तुलना सोने के हार से करने वाले बयान पर देश भर में तीखी बहस छिड़ गई है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने इस बयान से किनारा करते हुए इसे उनका निजी विचार बताया है। बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने स्पष्ट किया कि इस्लाम में मर्यादा में रहकर महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में भाग लेने की पूर्ण स्वतंत्रता है।

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने बयान पर जताई आपत्ति वहीं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (एमआरएम) ने मुफ्ती के तर्क पर कड़ा प्रहार किया। मंच की राष्ट्रीय संयोजक डाॅ. शालिनी अली और शाहिद सईद ने कहा कि महिला कोई सजावटी वस्तु नहीं, बल्कि स्वतंत्र नागरिक है।