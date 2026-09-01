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'मुस्लिम कट्टरपंथियों पर राहुल गांधी के मुंह पर क्यों लग जाता है ताला?' केरल के मुफ्ती के बयान पर भड़का विहिप

By Nimish Hemant Edited By: Kushagra Mishra
Updated: Tue, 01 Sep 2026 10:32 PM (IST)

केरल के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबूबकर अहमद के महिलाओं को घर तक सीमित रखने वाले बयान पर देश भर में ...और पढ़ें

राहुल गांधी पर वीएचपी के विनोद बंसल ने साधा निशाना। फोटो: आर्काइव

राहुल गांधी पर वीएचपी के विनोद बंसल ने साधा निशाना। फोटो: आर्काइव

HighLights

  1. केरल मुफ्ती के महिलाओं को घर तक सीमित रखने वाले बयान पर विवाद

  2. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुफ्ती के बयान को निजी विचार बताया

  3. विहिप ने राहुल गांधी से मुफ्ती के बयान पर चुप्पी का सवाल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केरल के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबूबकर अहमद द्वारा महिलाओं को घर की चारदीवारी तक सीमित रखने और उनकी तुलना सोने के हार से करने वाले बयान पर देश भर में तीखी बहस छिड़ गई है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने इस बयान से किनारा करते हुए इसे उनका निजी विचार बताया है। बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने स्पष्ट किया कि इस्लाम में मर्यादा में रहकर महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में भाग लेने की पूर्ण स्वतंत्रता है।

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने बयान पर जताई आपत्ति

वहीं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (एमआरएम) ने मुफ्ती के तर्क पर कड़ा प्रहार किया। मंच की राष्ट्रीय संयोजक डाॅ. शालिनी अली और शाहिद सईद ने कहा कि महिला कोई सजावटी वस्तु नहीं, बल्कि स्वतंत्र नागरिक है।

आज भारत की बेटियां सेना, विज्ञान, खेल और प्रशासन सहित हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही हैं। उन्हें कैद नहीं, बल्कि खुला आसमान चाहिए।

विहिप ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

वहीं, इस मामले को लेकर विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व नेता विपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मनुस्मृति की मनमानी व्याख्या कर हिंदू समाज को कटघरे में खड़ा करने वाले राहुल गांधी ऐसे मुस्लिम कट्टरपंथियों के बयानों पर मौन क्यों साध लेते हैं?

बंसल ने सवाल उठाया कि हलाला, तीन तलाक, बुर्का और महिलाओं के अधिकारों के हो रहे इस खुलेआम हनन पर राहुल गांधी के मुंह पर ताला क्यों लग जाता है?

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