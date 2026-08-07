3 घंटे में पोस्ट हटाने वाले नए नियम पर केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोले- यह कानून आवाज दबाएगा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के एक नए प्रावधान पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आदेश देकर किसी भी पोस्ट को तीन घंटे के अंदर हटवाने का कानून लाई है। उन्होंने कहा कि यह कदम जनरेशन जी के आंदोलनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डर को दर्शाता है।

'लोगों का गुस्सा बढ़ेगा' केजरीवाल ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, 'मोदी सरकार का नया कानून आया है। अगर सरकार किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कोई पोस्ट डिलीट करने के लिए कहती है, तो उन्हें 3 घंटे के भीतर उसे डिलीट करना होगा। जेन जी के आंदोलन के बाद से ही मोदी जी को बहुत डर लगने लगा है। मोदी जी, आप जितना देश के लोगों की आवाज दबाएंगे, उनका गुस्सा उतना ही बढ़ेगा।'

आवाज दबाना इसका समाधान नहीं वीडियो में केजरीवाल ने विस्तार से कहा कि अगर कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक या अन्य प्लेटफॉर्म पर मोदी सरकार, पेपर लीक, इथेनॉल नीति या भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है तो तीन घंटे में पोस्ट हटा दी जाएगी। उन्होंने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए दावा किया कि सरकार युवाओं, बच्चों और महिलाओं से डर रही है, लेकिन आवाज दबाना इसका समाधान नहीं है।

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