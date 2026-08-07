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    3 घंटे में पोस्ट हटाने वाले नए नियम पर केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोले- यह कानून आवाज दबाएगा

    By Digital Desk Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 12:11 PM (IST)

    आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार के नए आईटी नियमों की आलोचना की, जिसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 3 घंटे में पोस्ट हटानी हो ...और पढ़ें

    दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। फाइल फोटो

    दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। फाइल फोटो

    HighLights

    1. केजरीवाल ने मोदी सरकार के नए आईटी नियमों पर सवाल उठाए।

    2. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 3 घंटे में पोस्ट हटानी होगी।

    3. इसे जनरेशन जी के आंदोलनों से जुड़ा डर बताया।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के एक नए प्रावधान पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आदेश देकर किसी भी पोस्ट को तीन घंटे के अंदर हटवाने का कानून लाई है। उन्होंने कहा कि यह कदम जनरेशन जी के आंदोलनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डर को दर्शाता है।

    'लोगों का गुस्सा बढ़ेगा'

    केजरीवाल ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, 'मोदी सरकार का नया कानून आया है। अगर सरकार किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कोई पोस्ट डिलीट करने के लिए कहती है, तो उन्हें 3 घंटे के भीतर उसे डिलीट करना होगा। जेन जी के आंदोलन के बाद से ही मोदी जी को बहुत डर लगने लगा है। मोदी जी, आप जितना देश के लोगों की आवाज दबाएंगे, उनका गुस्सा उतना ही बढ़ेगा।'

    आवाज दबाना इसका समाधान नहीं

    वीडियो में केजरीवाल ने विस्तार से कहा कि अगर कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक या अन्य प्लेटफॉर्म पर मोदी सरकार, पेपर लीक, इथेनॉल नीति या भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है तो तीन घंटे में पोस्ट हटा दी जाएगी। उन्होंने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए दावा किया कि सरकार युवाओं, बच्चों और महिलाओं से डर रही है, लेकिन आवाज दबाना इसका समाधान नहीं है।

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    क्या है आईटी का नया नियम?

    गौरतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों में संशोधन किया गया है। इसके तहत सरकार या अदालत के वैध आदेश पर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को अवैध या गैरकानूनी सामग्री (जिसमें डीपफेक, एआई-जनित कंटेंट आदि शामिल हैं) को पहले के 36 घंटे की जगह अब महज 3 घंटे में हटाना अनिवार्य है। संवेदनशील मामलों (जैसे नग्नता या इम्पर्सोनेशन) में समयसीमा और भी कम है। नियमों का उल्लंघन करने पर प्लेटफॉर्म सेफ हार्बर संरक्षण खो सकते हैं।

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    सरकार ने नियम के बचाव में क्या कहा?

    सरकार का कहना है कि यह कदम डिजिटल स्पेस को सुरक्षित बनाने, डीपफेक और अवैध कंटेंट के प्रसार को रोकने के लिए उठाया गया है। केजरीवाल के आरोपों पर अभी तक केंद्र सरकार या भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह घटनाक्रम सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

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