'जो लोग सवाल करते हैं, उन्हें दिमागी नक्सल बोला जाता है', PM मोदी के बयान का हवाला देकर बोले केजरीवाल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘दिमागी नक्सल’ वाले बयान पर पलटवार किया है। केजरीवाल ने सोमवार को एक वीडियो संदेश जारी कर खुद को ‘दिमागी नक्सल’ बताते हुए कहा कि उन्हें इस बात पर गर्व है। उन्होंने कहा कि वह सच्चे देशभक्त हैं और भाजपा से डरते नहीं हैं।

केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के संबोधन का उल्लेख करते हुए कहा कि जो लोग सवाल पूछने का साहस करते हैं और भाजपा से नहीं डरते, उन्हें ‘दिमागी नक्सल’ कहा जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि यदि भगत सिंह और डा बीआर आंबेडकर आज जीवित होते तो प्रधानमंत्री के कथन के अनुसार उन्हें भी इसी श्रेणी में रखा जाता।