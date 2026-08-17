'जो लोग सवाल करते हैं, उन्हें दिमागी नक्सल बोला जाता है', PM मोदी के बयान का हवाला देकर बोले केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के 'दिमागी नक्सल' बयान पर पलटवार करते हुए खुद को देशभक्त 'दिमागी नक्सल' बताया और कहा कि उन्हें इस पर गर्व है। उन्होंने कहा कि भाजपा से न डरने वाले और सवाल पूछने वाले लोगों को 'दिमागी नक्सल' कहा जा रहा है।
HighLights
केजरीवाल ने पीएम मोदी के 'दिमागी नक्सल' बयान पर पलटवार किया।
खुद को देशभक्त 'दिमागी नक्सल' बताया, इस पर गर्व जताया।
कहा, भाजपा से न डरने वाले ही 'दिमागी नक्सल' कहे जा रहे।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘दिमागी नक्सल’ वाले बयान पर पलटवार किया है। केजरीवाल ने सोमवार को एक वीडियो संदेश जारी कर खुद को ‘दिमागी नक्सल’ बताते हुए कहा कि उन्हें इस बात पर गर्व है। उन्होंने कहा कि वह सच्चे देशभक्त हैं और भाजपा से डरते नहीं हैं।
केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के संबोधन का उल्लेख करते हुए कहा कि जो लोग सवाल पूछने का साहस करते हैं और भाजपा से नहीं डरते, उन्हें ‘दिमागी नक्सल’ कहा जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि यदि भगत सिंह और डा बीआर आंबेडकर आज जीवित होते तो प्रधानमंत्री के कथन के अनुसार उन्हें भी इसी श्रेणी में रखा जाता।
सांसद संजय सिंह ने भी मोदी के बयान की निंदा की
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में बेहतर व्यवस्था, भ्रष्टाचार से मुक्ति, अच्छी जल निकासी और बेहतर अस्पताल जैसी सुविधाओं की मांग करने वाले लोगों को भी ‘दिमागी नक्सल’ कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह देश के खिलाफ कोई बात सुनकर उसका पूरी ताकत से विरोध करेंगे। वहीं आप से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भी दिमागी नक्सल वाले बयान पर प्रधानमंत्री की आलोचना की है।