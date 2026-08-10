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    शराब घोटाला: दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को 4 हफ्ते की मोहलत, ED की याचिका पर दाखिल करना होगा जवाब

    By Vineet TripathiEdited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 10 Aug 2026 06:05 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की याचिका पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का ...और पढ़ें

    शराब घोटाला: दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को मिली चार हफ्ते की मोहलत।

    शराब घोटाला: दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को मिली चार हफ्ते की मोहलत।

    HighLights

    1. केजरीवाल को ईडी की याचिका पर जवाब देने के लिए चार सप्ताह मिले।

    2. ईडी ने ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी।

    3. मामले की अगली सुनवाई अब सितंबर महीने में होगी।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन जारी होने के बावजूद भी पेश न होने से जुड़े दो मामलों में बरी करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ ईडी की अपील याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।

    न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ के समक्ष केजरीवाल की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि मामले में केजरीवाल की तरफ से वकालतनामा दाखिल किया गया है और इस पर विस्तृत जवाब दाखिल किया जाएगा।

    ईडी ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को दी है चुनौती

    ईडी ने केजरीवाल को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के 22 जनवरी के आदेश को चुनौती दी है। उक्त तथ्यों को देखते हुए पीठ ने केजरीवाल को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई सितंबर माह के लिए स्थगित कर दी।

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