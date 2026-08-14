अरविंद केजरीवाल ने BCI चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के खिलाफ खोला मोर्चा, उठाई तत्काल इस्तीफे की मांग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन और भाजपा के राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है। केजरीवाल ने स्टेट बार काउंसिल्स को नालसार (NALSAR) लॉ यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के छात्रों का एनरोलमेंट (पंजीकरण) रोकने के उनके हालिया निर्देश को 'तानाशाही फरमान' करार दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने स्वतंत्र लोकतांत्रिक संस्थाओं के राजनीतिकरण का कड़ा विरोध किया है।

'जनता के भारी दबाव में वापस लेना पड़ा फैसला' केजरीवाल ने इस बात पर जोर दिया कि बीसीआई चेयरमैन का यह फैसला छात्रों के प्रति पूरी तरह से मनमाना और अन्यायपूर्ण था। उन्होंने स्पष्ट किया कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' और देशभर के जागरूक नागरिकों द्वारा किए गए भारी विरोध के बाद मनन कुमार मिश्रा को अपना यह आदेश वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसे केजरीवाल ने अलोकतांत्रिक फैसलों के खिलाफ नागरिक विरोध की बड़ी जीत बताया है।

'BCI एक स्वतंत्र संस्था है, भाजपा का प्रकोष्ठ नहीं' संस्थाओं की स्वतंत्रता की वकालत करते हुए केजरीवाल ने बीसीआई चेयरमैन पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया देश के वकीलों की एक स्वतंत्र और वैधानिक संस्था है, यह भारतीय जनता पार्टी (BJP) का कोई राजनीतिक प्रकोष्ठ नहीं है जिसे वे अपने हिसाब से चलाएं। संस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाने और मनमाने ढंग से काम करने के लिए केजरीवाल ने मनन कुमार मिश्रा से तत्काल प्रभाव से इस्तीफे की मांग की है।