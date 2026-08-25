'गोवा-यूपी में भाजपा हारी तो पांच दिन में ई-20 वापस लेगी सरकार', अरविंद केजरीवाल का दावा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को गोवा के मिरामार में ई-20 पेट्रोल के खिलाफ टाउनहॉल किया।

उन्होंने दावा किया कि देश के करीब 80 प्रतिशत वाहन ई-20 के अनुकूल नहीं हैं, फिर भी सरकार इसे अनिवार्य रूप से लागू कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि गोवा और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार होने पर केंद्र सरकार पांच दिन के भीतर ई-20 वापस ले लेगी।