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'गोवा-यूपी में भाजपा हारी तो पांच दिन में ई-20 वापस लेगी सरकार', अरविंद केजरीवाल का दावा

By V K Shukla Edited By: Sonu Suman
Updated: Tue, 25 Aug 2026 10:25 PM (IST)

आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गोवा में दावा किया कि अगर गोवा और उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा हारती है, तो केंद्र सरकार पांच दिन में ई-20 ...और पढ़ें

अरविंद केजरीवाल ने गोवा के मिरामार में ई-20 पेट्रोल के खिलाफ टाउनहॉल किया।

अरविंद केजरीवाल ने गोवा के मिरामार में ई-20 पेट्रोल के खिलाफ टाउनहॉल किया।

HighLights

  1. केजरीवाल ने गोवा में ई-20 पेट्रोल के खिलाफ टाउनहॉल किया।

  2. दावा: 80% वाहन ई-20 के अनुकूल नहीं, माइलेज घटती है।

  3. भाजपा हारी तो पांच दिन में ई-20 वापस लेगी सरकार।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को गोवा के मिरामार में ई-20 पेट्रोल के खिलाफ टाउनहॉल किया।

उन्होंने दावा किया कि देश के करीब 80 प्रतिशत वाहन ई-20 के अनुकूल नहीं हैं, फिर भी सरकार इसे अनिवार्य रूप से लागू कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि गोवा और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार होने पर केंद्र सरकार पांच दिन के भीतर ई-20 वापस ले लेगी।

ई-20 से वाहनों की माइलेज घट रही: केजरीवाल

उन्होंने आरोप लगाया कि ई-20 से वाहनों की माइलेज घट रही है और इंजन व फ्यूल सिस्टम को नुकसान पहुंच रहा है। केजरीवाल ने गन्ने को इथनाल उत्पादन में डाइवर्ट करने से चीनी की कीमत बढ़ने का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि सरकार अब ई-30 और आगे ई-40 की ओर बढ़ सकती है।

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