देश में डॉक्टरों की भारी कमी, फिर भी सड़कों पर MBBS छात्र; केजरीवाल ने केंद्र की व्यवस्था पर उठाए सवाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देश में डॉक्टरों की भारी कमी के बीच हजारों MBBS डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इसे बेहद दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के डॉक्टर भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन 'नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज' (NBEMS) से जवाबदेही मांगने के लिए नई दिल्ली के गौतम नगर स्थित महाराजा रणजीत सिंह पार्क में सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं।

फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन (FMGE) में सुधार की मांग को लेकर चल रही इस भूख हड़ताल के 8वें दिन भी डॉ. जसवंत यादव न्याय के लिए अपनी शांतिपूर्ण लड़ाई जारी रखे हुए हैं। इस आंदोलन में उनके साथ 'भारत की बेटियां' डॉ. देवी मीना और डॉ. शाहीन मजबूती से खड़ी हैं, जबकि डॉ. आर्यन यादव, डॉ. आशीष और डॉ. आजम भी इस संघर्ष को अपना सक्रिय समर्थन दे रहे हैं।