देश में डॉक्टरों की भारी कमी, फिर भी सड़कों पर MBBS छात्र; केजरीवाल ने केंद्र की व्यवस्था पर उठाए सवाल
अरविंद केजरीवाल ने देश में डॉक्टरों की कमी के बावजूद हजारों MBBS डॉक्टरों के प्रदर्शन पर चिंता जताई और NBEMS ...और पढ़ें
HighLights
केजरीवाल ने MBBS डॉक्टरों के प्रदर्शन पर गहरी चिंता व्यक्त की।
NBEMS से जवाबदेही मांगने वाले डॉक्टरों का समर्थन किया।
भाजपा पर दिल्ली पुलिस द्वारा आंदोलन बाधित करने का आरोप।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देश में डॉक्टरों की भारी कमी के बीच हजारों MBBS डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इसे बेहद दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के डॉक्टर भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन 'नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज' (NBEMS) से जवाबदेही मांगने के लिए नई दिल्ली के गौतम नगर स्थित महाराजा रणजीत सिंह पार्क में सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं।
फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन (FMGE) में सुधार की मांग को लेकर चल रही इस भूख हड़ताल के 8वें दिन भी डॉ. जसवंत यादव न्याय के लिए अपनी शांतिपूर्ण लड़ाई जारी रखे हुए हैं। इस आंदोलन में उनके साथ 'भारत की बेटियां' डॉ. देवी मीना और डॉ. शाहीन मजबूती से खड़ी हैं, जबकि डॉ. आर्यन यादव, डॉ. आशीष और डॉ. आजम भी इस संघर्ष को अपना सक्रिय समर्थन दे रहे हैं।
In a country facing a severe shortage of doctors, it is heartbreaking to see thousands of MBBS doctors protesting to seek accountability from National Board of Examinations in Medical Sciences, an arm of Ministry of Health, Govt of India, in Maharaja Ranjit Singh Park, Gautam… https://t.co/Y8AWceTVaK— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 27, 2026
इस आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह भारत में डॉक्टरों की गरिमा, व्यवस्था में पारदर्शिता और उनके सुरक्षित भविष्य की लड़ाई है। उन्होंने डॉक्टरों की मांगों को पूरी तरह से जायज ठहराते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी उनके इस संघर्ष में उनके साथ खड़ी है और पार्टी नेता व पूर्व विधायक सोमनाथ भारती लगातार इन प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के संपर्क में बने हुए हैं।
इसके साथ ही, केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के दबाव में आकर दिल्ली पुलिस और एमसीडी डॉक्टरों के शांतिपूर्ण आंदोलन में हर संभव बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाना और प्रदर्शन करना भारत के संविधान द्वारा दिया गया एक मौलिक अधिकार है, जिसे इस तरह से कुचला नहीं जा सकता।