आबकारी घोटाला मामले में केजरीवाल-सिसोदिया ने खटखटाया दिल्ली HC का दरवाजा, CBI की अपील खारिज करने की मांग
केजरीवाल और सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई की उस अपील को खारिज करने की मांग की है, जिसमें उन्हें आबकारी घोटाला मामले में आरोपमुक्त करने के ट् ...और पढ़ें
HighLights
केजरीवाल-सिसोदिया ने सीबीआई की अपील खारिज करने को कहा।
ट्रायल कोर्ट के आरोपमुक्त करने के फैसले को चुनौती दी गई।
सीबीआई की अपील में कोई खास गैर-कानूनी तथ्य नहीं।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आबकारी घोटाला मामले में ट्रालय कोर्ट द्वारा आरोपमुक्त करने के निर्णय को चुनौती देने वाली सीबीआई की अपील याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है।
वहीं, दोनों की तरफ से दायर अर्जी में तर्क दिया गया है कि ट्रायल कोर्ट के निर्णय के चार घंटे के भीतर ही जल्दबाजी में अपील दायर की गई थी। यह तर्क दिया गया है कि पुनरीक्षण याचिका में ट्रायल कोर्ट के निर्णय में किसी खास गैर-कानूनी तथ्य या गड़बड़ी का जिक्र नहीं किया गया है।
सिसोदिया ने अर्जी में कहा है कि सीबीआई की यह सामान्य अपील हर आरोपी के खिलाफ खास तौर पर यह बताने में भी नाकाम रही है कि आरोपमुक्त करने का आदेश बिना किसी साक्ष्य के कैसे पारित किया गया। इसमें यह भी नहीं बताया गया है कि किसी खास आरोपी के मामले में अहम साक्ष्यों को कैसे नजरअंदाज किया गया है या किस आरोपी के लिए किस पैराग्राफ में की गई कौन सी बात मनमाने या गलत तरीके से न्यायिक विवेक का इस्तेमाल दिखाती है।
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इस मामले पर न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ 18 अगस्त को सुनवाई कर सकती है। सीबीआई ने आबकारी घोटाला मामले में सभी 23 आरोपियों को आरोपमुक्त करने के निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जोकि न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ के समक्ष ही लंबित है।