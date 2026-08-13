आबकारी घोटाला मामले में केजरीवाल-सिसोदिया ने खटखटाया दिल्ली HC का दरवाजा, CBI की अपील खारिज करने की मांग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आबकारी घोटाला मामले में ट्रालय कोर्ट द्वारा आरोपमुक्त करने के निर्णय को चुनौती देने वाली सीबीआई की अपील याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है।

वहीं, दोनों की तरफ से दायर अर्जी में तर्क दिया गया है कि ट्रायल कोर्ट के निर्णय के चार घंटे के भीतर ही जल्दबाजी में अपील दायर की गई थी। यह तर्क दिया गया है कि पुनरीक्षण याचिका में ट्रायल कोर्ट के निर्णय में किसी खास गैर-कानूनी तथ्य या गड़बड़ी का जिक्र नहीं किया गया है।