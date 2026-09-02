पर्दे से हाथ बांधने की कोशिश और... 400 CCTV में कैद 47KM का सफर, दुष्कर्म की कड़ियां जोड़ने में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कश्मीरी गेट में स्लीपर बस के अंदर नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सुर्खियों में आने के बाद उत्तरी जिला पुलिस ने मंगलवार को पीड़िता के दोबारा बयान दर्ज किए।

पीड़िता ने जांचकर्ताओं को बताया कि आरोपितों ने बस के पर्दे से उसके हाथ बांधने की कोशिश की थी। घटना की कड़ियां जोड़ने के लिए नोएडा पुलिस की टीम भी कश्मीरी गेट थाने पहुंची। दोनों टीमों ने मिलकर घटनाक्रम को दोबारा समझा।



जांच का सबसे बड़ा आधार अब बस के पूरे रूट पर लगे सीसीटीवी कैमरे हैं। पुलिस ने परी चौक से कश्मीरी गेट तक रास्ते में लगे 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में ली है। इन फुटेज को खंगालकर बस की एक-एक लोकेशन और उसकी गतिविधियों का मिलान किया जा रहा है।

बस की चालक सीट के पास पड़ा कंबल व चादर। जागरण जांचकर्ता यह पता लगाने में जुटे हैं कि बस किन चौराहों और ट्रैफिक जंक्शन से गुजरी। उसकी रफ्तार कहां कम हुई। क्या वह कहीं रुकी। बस के आसपास किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि तो नहीं हुई। दो प्रमुख चेकप्वाइंट पर नजर पुलिस की नजर दिल्ली-नोएडा सीमा के पास मयूर विहार इलाके पर भी है। यहां सड़क किनारे बैरिकेडिंग होने की जानकारी मिली है। पुलिस यह पता कर रही है कि घटना वाली रात वहां पुलिसकर्मियों की तैनाती थी या नहीं। ट्रैफिक सिग्नल और आसपास लगे कैमरों की फुटेज को बस की आवाजाही से जोड़कर देखा जा रहा है।



कश्मीरी गेट पहुंचने से पहले पूरे रूट पर फिलहाल दो प्रमुख चेकप्वाइंट की जानकारी सामने आई है। ऐसे में जांच का अहम सवाल यह है कि करीब 47 किलोमीटर के सफर के दौरान बस की निगरानी किस स्तर पर हुई। क्या उसे कहीं रोककर जांचा गया था। कश्मीरी गेट पहुंचने के बाद की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पड़ताल की जा रही है।



पुलिस बैरिकेडिंग, चेकिंग और बस की आवाजाही से जुड़े रिकार्ड की जांच कर रही है। इसका मकसद यह पता लगाना है कि बस के दिल्ली पहुंचने तक किन-किन जगहों पर उसकी निगरानी संभव थी। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि कहीं सुरक्षा व्यवस्था में चूक तो नहीं हुई।

फोरेंसिक साक्ष्यों से भी जुड़ेंगी कड़ियां पुलिस बस के भीतर मिले संभावित फोरेंसिक साक्ष्यों की भी जांच करा रही है। जांच के दौरान छात्रा के बाल के कुछ नमूने मिलने की जानकारी सामने आई है। अन्य संभावित साक्ष्यों को भी सुरक्षित किया गया है।