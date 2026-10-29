Karwa Chauth 2026 Live: दिल्ली-NCR में बारिश से सुहाना हुआ करवाचौथ का दिन; पूजा मुहूर्त, चंद्रोदय समय और हर अपडेट

पति की लंबी उम्र, सुखी दांपत्य जीवन और अखंड सौभाग्य की कामना के साथ सुहागिनों ने बृहस्पतिवार को करवा चौथ का व्रत रखा है। सुबह सरगी ग्रहण करने के साथ शुरू होने वाला यह निर्जला व्रत रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने और पति के हाथों जल ग्रहण करने के बाद पूरा होगा।

पर्व को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह है। कहीं पहली बार व्रत (Karwa Chauth Vrat Katha) रखने वाली नवविवाहिताएं इसकी तैयारियों में जुटी हैं तो कहीं वर्षों से इस परंपरा को निभा रहीं महिलाएं पूजा और शृंगार की खरीदारी में व्यस्त हैं। बाजारों में भी पर्व की रौनक दिखाई दे रही है। पढ़ें दिनभर का अपडेट...