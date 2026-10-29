Karwa Chauth 2026 Live: दिल्ली-NCR में बारिश से सुहाना हुआ करवाचौथ का दिन; पूजा मुहूर्त, चंद्रोदय समय और हर अपडेट
Karwa Chauth 2026 Live Updates: करवा चौथ पूजा मुहूर्त, City-wise चंद्रोदय समय (Karwa Chauth Moonrise Time 2026), सर्गी, व्रत कथा, पूजा विधि और व्रत से जुड़े जरूरी नियमों की ताजा जानकारी यहां पाएं। पति की लंबी उम्र, सुखी दांपत्य जीवन और अखंड सौभाग्य की कामना के साथ सुहागिनों ने गुरुवार को करवाचौथ का व्रत सरगी के साथ शुरू कर दिया है।
पति की लंबी उम्र, सुखी दांपत्य जीवन और अखंड सौभाग्य की कामना के साथ सुहागिनों ने बृहस्पतिवार को करवा चौथ का व्रत रखा है। सुबह सरगी ग्रहण करने के साथ शुरू होने वाला यह निर्जला व्रत रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने और पति के हाथों जल ग्रहण करने के बाद पूरा होगा।
पर्व को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह है। कहीं पहली बार व्रत (Karwa Chauth Vrat Katha) रखने वाली नवविवाहिताएं इसकी तैयारियों में जुटी हैं तो कहीं वर्षों से इस परंपरा को निभा रहीं महिलाएं पूजा और शृंगार की खरीदारी में व्यस्त हैं। बाजारों में भी पर्व की रौनक दिखाई दे रही है। पढ़ें दिनभर का अपडेट...
Karwa Chauth 2026 Live: सजने-संवरने के लिए महिलाओं में उत्साह
करवा चौथ पर लाल, गुलाबी और मैरून रंग की साड़ियों व लहंगों के साथ पारंपरिक परिधानों की मांग बढ़ जाती है। महिलाएं चूड़ियां, बिंदी, मेहंदी, आभूषण और शृंगार सामग्री की खरीदारी करती हैं। नवविवाहिताओं के लिए यह पर्व विशेष महत्व रखता है। कई महिलाएं अपने जीवनसाथी के साथ इस दिन को यादगार बनाने के लिए विशेष तैयारियां भी करती हैं।
Karwa Chauth Vrat Katha: करवा माता की सुनते हैं कथा
पूजन के दौरान करवा माता की कथा सुनी जाती है और पति की सुख-समृद्धि तथा दीर्घायु की कामना की जाती है। इसके बाद चंद्रमा के दर्शन कर उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। कई स्थानों पर महिलाएं सामूहिक रूप से पूजा करती हैं और एक-दूसरे को करवा चौथ की शुभकामनाएं देती हैं।
Karwa Chauth Sargi: सरगी ग्रहण से शुरू होता है करवा चौथ
करवा चौथ भारतीय संस्कृति में पति-पत्नी के प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इस दिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले सरगी ग्रहण करती हैं और इसके बाद चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को सोलह शृंगार कर महिलाएं पूजा की तैयारी करती हैं।
Karwa Chauth 2026 Live: बारिश के साथ हुई दिन की शुरुआत
आज सुबह दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में रिमझिम फुहारों ने करवाचौथ की शुरुआत सुहानी बना दी। सुबह से ही मौसम खुशगवार होने से व्रतियों को निराजल उपवास में आसानी हो रही है।