करोल बाग में जौहरी की कार का शीशा तोड़कर 2 करोड़ के जेवर चोरी, CCTV में दिखे दो संदिग्ध

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। करोल बाग इलाके में जयपुर के एक जौहरी की खड़ी कार से दो करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के सोने और हीरे के जेवर चोरी हो गए। यह घटना 19 अगस्त को हुई जब जयपुर के जौहरी और एसकेजी कुंदन क्राफ्ट्स के मालिक कन्हैया लाल अपने बेटे ध्रुव सोनी और एक कर्मचारी के साथ मार्केटिंग के काम से दिल्ली आए थे।

कन्हैया लाल की कार में तीन बैकपैक और एक सूटकेस थे। बैकपैक में सोने और हीरे के जेवर तथा एक लैपटॉप था, जबकि सूटकेस में कपड़े थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि लाल ने ग्रेटर कैलाश इलाके में कई जौहरी डीलरों से मुलाकात की और बाद में करोल बाग पहुंचे।

करीब शाम 5:30 बजे उन्होंने आर्य समाज रोड पर कार पार्क की। उन्होंने बैग कार में छोड़ दिए और पास के बीकानेरवाले रेस्तरां में चले गए। जब वे शाम 7:15 बजे लौटे तो कार की पिछली खिड़की तोड़ी हुई और बैकपैक तथा सूटकेस गायब पाए। सूचना मिलते ही करोल बाग पुलिस स्टेशन की टीमें मौके पर पहुंचीं और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की जांच की।