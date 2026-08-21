दिल्ली के करोल बाग में अचानक भरभराकर गिरा जर्जर मकान, मलबे में दबकर तीन लोग घायल
नई दिल्ली के करोल बाग स्थित प्यारेलाल रोड पर एक पुराना जर्जर मकान ढह गया। इस हादसे में तीन लोग घायल हो गए, जिन्हें जीवन माला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
HighLights
करोल बाग में पुराना जर्जर मकान अचानक ढहा।
हादसे में तीन लोग घायल, अस्पताल में भर्ती।
मलबा हटाने और सर्च ऑपरेशन जारी है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। करोल बाग स्थित प्यारेलाल रोड पर एक पुराना जर्जर मकान भरभराकर गिर गया। इमारत काफी पुरानी थी और इसे गिराए जाने का काम चल रहा था। इसकी चपेट में आने से तीन लोग घायल हो गए जिन्हें जीवन माला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल, मलबा हटाकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
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