दिल्ली के करोल बाग में अचानक भरभराकर गिरा जर्जर मकान, मलबे में दबकर तीन लोग घायल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। करोल बाग स्थित प्यारेलाल रोड पर एक पुराना जर्जर मकान भरभराकर गिर गया। इमारत काफी पुरानी थी और इसे गिराए जाने का काम चल रहा था। इसकी चपेट में आने से तीन लोग घायल हो गए जिन्हें जीवन माला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल, मलबा हटाकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

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