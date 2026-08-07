कड़कड़डूमा कोर्ट में वकीलों के अपमान पर शाहदरा बार एसोसिएशन का बड़ा फैसला

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली में कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर स्थित शाहदरा बार एसोसिएशन ने फैमिली कोर्ट में अधिवक्ताओं के साथ कथित अभद्र और असम्मानजनक व्यवहार को लेकर दो न्यायिक अधिकारियों के बहिष्कार का फैसला लिया है। एसोसिएशन ने कहा है कि अधिवक्ताओं के साथ इस तरह के व्यवहार को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

एसोसिएशन के अनुसार, पूर्वी जिला स्थित फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एसएस राठी और महिला कोर्ट की जेएमएफसी रितिका कंसल के खिलाफ कई अधिवक्ताओं की ओर से शिकायतें मिल रही थीं। इनमें अधिवक्ताओं के साथ कथित तौर पर अभद्र, अपमानजनक और असम्मानजनक व्यवहार किए जाने की शिकायतें शामिल हैं। शिकायतों को लेकर पहले भी जिला न्यायाधीश, पूर्वी जिला, कड़कड़डूमा कोर्ट के समक्ष अनुरोध, स्मरण पत्र और शिकायतें दी गई थीं।