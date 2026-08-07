कड़कड़डूमा कोर्ट में वकीलों के अपमान पर शाहदरा बार एसोसिएशन का बड़ा फैसला
शाहदरा बार एसोसिएशन ने कड़कड़डूमा फैमिली कोर्ट के दो न्यायिक अधिकारियों, प्रधान न्यायाधीश एसएस राठी और जेएमएफसी रितिका कंसल, के बहिष्कार का फैसला किया ...और पढ़ें
HighLights
शाहदरा बार एसोसिएशन ने न्यायिक अधिकारियों का बहिष्कार किया।
अधिवक्ताओं से अभद्र व्यवहार की शिकायतें मिली थीं।
फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश पर गंभीर आरोप।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली में कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर स्थित शाहदरा बार एसोसिएशन ने फैमिली कोर्ट में अधिवक्ताओं के साथ कथित अभद्र और असम्मानजनक व्यवहार को लेकर दो न्यायिक अधिकारियों के बहिष्कार का फैसला लिया है। एसोसिएशन ने कहा है कि अधिवक्ताओं के साथ इस तरह के व्यवहार को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
एसोसिएशन के अनुसार, पूर्वी जिला स्थित फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एसएस राठी और महिला कोर्ट की जेएमएफसी रितिका कंसल के खिलाफ कई अधिवक्ताओं की ओर से शिकायतें मिल रही थीं। इनमें अधिवक्ताओं के साथ कथित तौर पर अभद्र, अपमानजनक और असम्मानजनक व्यवहार किए जाने की शिकायतें शामिल हैं। शिकायतों को लेकर पहले भी जिला न्यायाधीश, पूर्वी जिला, कड़कड़डूमा कोर्ट के समक्ष अनुरोध, स्मरण पत्र और शिकायतें दी गई थीं।
आचरण में सुधार नहीं आया
शाहदरा बार एसोसिएशन के मानद सचिव नरवीर डबास की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, इन शिकायतों के बावजूद संबंधित न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और उनके आचरण में भी सुधार नहीं आया।
इसके बाद एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति की बैठक में मामले पर चर्चा की गई और संबंधित अदालतों के बहिष्कार का फैसला लिया गया। नोटिस में एक घटना का भी उल्लेख किया गया है।
एसोसिएशन के अनुसार, फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एसएस राठी ने बार के एक वरिष्ठ सदस्य को कथित रूप से ‘दलाल’ कहकर संबोधित किया। एसोसिएशन ने इस कथित टिप्पणी को अस्वीकार्य बताते हुए आपत्ति जताई है।
एसोसिएशन ने कहा है कि बेंच और बार के बीच संबंध आपसी सम्मान, गरिमा और सहयोग पर आधारित होने चाहिए। न्यायिक अधिकारियों से अधिवक्ताओं के साथ शिष्टाचार, धैर्य और निष्पक्षता से व्यवहार की अपेक्षा की जाती है।
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एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं के अपमान, डराने या अनुचित व्यवहार की किसी भी घटना के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही है। इसी के तहत दोनों न्यायिक अधिकारियों के बहिष्कार का फैसला लिया गया है।