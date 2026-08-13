छह माह बाद भी अधूरी कंझावला-बवाना लिंक रोड, मलबे और कीचड़ से हजारों लोग परेशान

संजय डबास, बाहरी दिल्ली। कंझावला-बवाना-घेवरा-मदनपुर लिंक रोड का निर्माण फरवरी 2026 में शुरू होने के करीब छह माह बाद भी पूरा नहीं हो सका है। निर्माण कार्य की धीमी गति और सड़क पर जगह-जगह पड़े मलबे के कारण इस मार्ग से रोजाना आवागमन करने वाले हजारों ग्रामीणों, वाहन चालकों और औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

बारिश के दौरान सड़क पर पानी और कीचड़ जमा होने से स्थिति और खराब हो जाती है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह लिंक रोड कंझावला, बवाना, घेवरा और मदनपुर को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। करीब 100 फुट चौड़ी इस सड़क के लिए वर्ष 1998 में कंझावला गांव की चकबंदी के दौरान जमीन छोड़ी गई थी। इसके बाद से ग्रामीण इस मार्ग के निर्माण और विकास की मांग करते आ रहे थे।

फरवरी 2026 में निर्माण शुरू होने के बाद लोगों को उम्मीद जगी थी कि जल्द ही उन्हें बेहतर और सीधा संपर्क मार्ग मिलेगा, लेकिन छह माह बाद भी काम अधूरा होने से लोगों की परेशानी बरकरार है। इस मार्ग का इस्तेमाल आसपास के गांवों के लोग खेतों और औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए करते हैं। क्षेत्र में सैकड़ों छोटी-बड़ी फैक्ट्रियां और औद्योगिक इकाइयां हैं, जहां हजारों कर्मचारी काम करते हैं।

सड़क पर निर्माण सामग्री और मलबा पड़े होने से कार, मोटरसाइकिल, टेंपो समेत अन्य वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। कई स्थानों पर लोगों को मलबे और पानी के बीच से रास्ता बनाकर निकलना पड़ रहा है। लिंक रोड बनने से घेवरा की ओर से बवाना जाने वाले लोगों को काफी कम दूरी तय करनी पड़ेगी। वहीं कंझावला और बवाना से मदनपुर व आसपास के गांवों में जाने वाले लोगों को भी सीधा रास्ता मिलेगा।

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वर्तमान में लोगों को वैकल्पिक मार्गों से लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय और ईंधन दोनों की अतिरिक्त खपत होती है। स्थानीय लोगों ने सड़क का निर्माण जल्द पूरा कराने के साथ फिलहाल मलबा हटाकर रास्ता समतल कराने की मांग की है।