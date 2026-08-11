पुरानी रंजिश में हुई थी किसान की हत्या, सागर के बाद अब जगपाल गिरफ्तार

राजीव रंजन, बाहरी दिल्ली। बहन से छेड़छाड़ का 22 साल पुराना बदला लेने के आरोप में फाइनेंसर जगपाल ने किसान दीपक डबास की हत्या कर दी थी। कंझावला में हुई वारदात में पुलिस ने अब जगपाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, वारदात के समय जगपाल खुद स्कॉर्पियो चला रहा था। उसने दीपक के स्कूटर को टक्कर मारने के बाद कई बार गाड़ी पीछे की और दीपक को कुचल दिया।

परिवार ने घटना के बाद इसे हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या बताया था। इस मामले में पुलिस पहले सागर को गिरफ्तार कर चुकी थी। पूछताछ में सागर पुलिस टीम को लगातार गुमराह करता रहा, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर जगपाल की भूमिका सामने आई। जिसके बाद उसे अब पकड़ा गया है।

कथित तौर पर दीपक की हत्या की योजना बनाई पुलिस जांच के अनुसार, दीपक और जगपाल माजरा डबास गांव के रहने वाले थे। करीब 22 साल पहले दीपक पर जगपाल की बहन से कथित छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था। इस घटना से जगपाल खुद को अपमानित महसूस करता था। पुलिस के मुताबिक, वह इतने वर्षों बाद भी उस घटना को भुला नहीं पाया और दीपक से रंजिश रखता था। बदला लेने की भावना में उसने कथित तौर पर दीपक की हत्या की योजना बनाई।

16 जुलाई की शाम दीपक अकेले स्कूटर से चांदपुर की ओर जा रहा था। आरोप है कि इसी दौरान जगपाल स्कॉर्पियो लेकर वहां पहुंचा और दीपक के स्कूटर में टक्कर मार दी। दीपक के सड़क पर गिरने के बाद जगपाल ने वाहन को पीछे किया और उसे कुचल दिया। आरोप है कि उसने ऐसा कई बार किया।

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गंभीर रूप से घायल दीपक को अस्पताल ले जाया गया इस दौरान सागर भी उसके साथ कार में मौजूद था। बाद में गंभीर रूप से घायल दीपक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। वारदात के बाद कंझावला पुलिस ने सागर को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में वह लगातार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा और जगपाल की भूमिका छिपाता रहा।

पुलिस ने उसके बयानों को सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों से मिलाया। विरोधाभास सामने आने के बाद सागर से दोबारा पूछताछ की गई। पुलिस के अनुसार, इसी दौरान जगपाल की भूमिका सामने आई और उसे एसीपी सार्थक त्यागी, थाना प्रभारी कृष्ण कुमार, इंस्पेक्टर सुरेन्द्र, एसआई राकेश, हवलदार हिम्मत, अनिल, राकेश व सिपाही सुनील आदि ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया।