दिल्लीवालों को नहीं रुलाएगा प्यास, नासिक से चली 'कांदा एक्सप्रेस'; मात्र 35 रुपये किलो मिलेगा प्याज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में प्याज की उपलब्धता में कोई संकट नहीं होगा। राजधानी के उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए सरकार ने परिवहन का हाइब्रिड माडल अपनाया है। इसके तहत रेलवे रैक और सड़क परिवहन दोनों के जरिए प्याज भेजा जा रहा है।

इसी क्रम में पहला कांदा एक्सप्रेस नासिक से नई दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। सूत्रों के अनुसार, बृहस्पतिवार सुबह कांदा एक्सप्रेस आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगी। इसके साथ ही 15 से अधिक ट्रक 10 से ज्यादा प्रमुख गंतव्यों के लिए प्याज लेकर रवाना हो गए हैं, जो एक-दो दिन में दिल्ली पहुुंच जाएंगे।

नासिक से कांदा एक्सप्रेस की शुरुआत नासिक से शुरू हुई कांदा एक्सप्रेस के जरिए प्याज की खेप दिल्ली-एनसीआर पहुंचाई जा रही है। इसी तरह, दिल्ली वालों को राहत देने के लिए केंद्र के साथ ही दिल्ली सरकार ने कमर कस लिया है।

दिल्ली में प्याज की खुदरा बिक्री 35 रुपये प्रति किलो की दर से शुरू की गई है। एनसीसीएफ और नेफेड के मोबाइल वैन व रिटेल आउटलेट के अलावा सफल और केंद्रीय भंडार के माध्यम से भी प्याज बेचा जा रहा है।