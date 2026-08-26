दिल्लीवालों को नहीं रुलाएगा प्यास, नासिक से चली 'कांदा एक्सप्रेस'; मात्र 35 रुपये किलो मिलेगा प्याज
नासिक से 'कांदा एक्सप्रेस' बृहस्पतिवार सुबह आदर्श नगर पहुंचेगी, जिससे दिल्ली में प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। सरकार ने 35 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज की खुदरा बिक्री एनसीसीएफ, नेफेड और केंद्रीय भंडार के माध्यम से शुरू की है।
HighLights
'कांदा एक्सप्रेस' नासिक से दिल्ली आदर्श नगर पहुंचेगी
दिल्ली में प्याज की खुदरा बिक्री ₹35/किलो शुरू
एनसीसीएफ, नेफेड, केंद्रीय भंडार से बिक्री सुनिश्चित
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में प्याज की उपलब्धता में कोई संकट नहीं होगा। राजधानी के उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए सरकार ने परिवहन का हाइब्रिड माडल अपनाया है। इसके तहत रेलवे रैक और सड़क परिवहन दोनों के जरिए प्याज भेजा जा रहा है।
इसी क्रम में पहला कांदा एक्सप्रेस नासिक से नई दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। सूत्रों के अनुसार, बृहस्पतिवार सुबह कांदा एक्सप्रेस आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगी। इसके साथ ही 15 से अधिक ट्रक 10 से ज्यादा प्रमुख गंतव्यों के लिए प्याज लेकर रवाना हो गए हैं, जो एक-दो दिन में दिल्ली पहुुंच जाएंगे।
नासिक से कांदा एक्सप्रेस की शुरुआत
नासिक से शुरू हुई कांदा एक्सप्रेस के जरिए प्याज की खेप दिल्ली-एनसीआर पहुंचाई जा रही है। इसी तरह, दिल्ली वालों को राहत देने के लिए केंद्र के साथ ही दिल्ली सरकार ने कमर कस लिया है।
दिल्ली में प्याज की खुदरा बिक्री 35 रुपये प्रति किलो की दर से शुरू की गई है। एनसीसीएफ और नेफेड के मोबाइल वैन व रिटेल आउटलेट के अलावा सफल और केंद्रीय भंडार के माध्यम से भी प्याज बेचा जा रहा है।
एनसीसीएफ के 90 आउटलेट और 40 मोबाइल वैन, नेफेड के 13 आउटलेट और 50 मोबाइल वैन तथा करीब 100 केंद्रीय भंडार आउटलेट के जरिए प्याज की सस्ते दर पर खुदरा बिक्री शुरू हो गई है।
केंद्र सरकार ने कहा है कि तूर, चना, मसूर, उड़द और मूंग जैसी प्रमुख दालों तथा टमाटर और आलू जैसी आवश्यक सब्जियों की कीमतें फिलहाल स्थिर और सीमित दायरे में हैं।
साथ ही, असाधारण रूप से महंगे खाद्य पदार्थों को लेकर फैलाए जा रहे भ्रामक दावों और अफवाहों से उपभोक्ताओं में अनावश्यक घबराहट पैदा हो रही है, जिसपर लगाम लगाया जा रहा है।
सब्जी और वर्तमान दर
|खाद्य पदार्थ
|कीमत (रुपये प्रति किलो)
|टमाटर
|38.33
|आलू
|22.63
|चना दाल
|86.71
|आटा
|40.48
|तूर दाल
|123.30
|दूध
|60.82
|प्याज
|37.87
|चीनी
|53.60
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