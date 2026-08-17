कल्याणपुरी में सफाईकर्मी की हत्या के विरोध में हड़ताल, यमुनापार में ठप हो सकती है सफाई व्यवस्था

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। कल्याणपुरी में मेट्रो वेस्ट के सफाईकर्मी की चाकू मारकर हत्या के विरोध में सोमवार को बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों ने लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल और स्वामी दयानंद अस्पताल के बाहर प्रदर्शन करते हुए काम बंद रखा।

कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से यमुनापार के कई इलाकों में घर-घर से कूड़ा उठाने की व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। यदि हड़ताल आगे भी जारी रहती है तो सफाई व्यवस्था पर इसका व्यापक असर पड़ सकता है। क्या है पूरा मामला? रविवार सुबह कल्याणपुरी इलाके में मेट्रो वेस्ट के 27 वर्षीय कर्मचारी अनिल कुमार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। वह ड्यूटी के दौरान टिपर वाहन के साथ मौजूद था। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, हमलावर किसी दूसरे कर्मचारी को निशाना बनाने आया था, लेकिन गलत पहचान के कारण अनिल पर चाकू से हमला कर दिया। घटना में अनिल गंभीर रूप से घायल हो गया था और बाद में उसकी मौत हो गई। वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है।

घटना के बाद से मेट्रो वेस्ट के कर्मचारियों में रोष है। कर्मचारियों का कहना है कि सफाईकर्मी शहर की सफाई व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन ड्यूटी के दौरान उनकी सुरक्षा को लेकर पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। कर्मचारियों ने हत्यारोपित की जल्द गिरफ्तारी और सफाईकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर धरना दिया।