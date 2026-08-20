दिल्ली के कल्याणपुरी में बच्चे की छठी पर नेग को लेकर हुआ विवाद, किन्नर ने की पिता की चाकू गोदकर की हत्या

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। किसी के घर में संतान होती है तो किन्नर वहां जाकर बच्चे की लंबी आयु की कामना करते हैं। बच्चे की नजर उतारते हैं, लेकिन कल्याणपुरी निवासी परिवार को नहीं पता था कि किन्नर उनको दुआ देना तो दूर, सारी खुशियां ही छीन लेंगे। 15 दिन पहले जन्म लेने वाले बच्चे के सिर से उसके पिता का साया ही छीन लेंगे। बच्चे के छठी व नामकरण संस्कार में परिवार के सदस्य नाच रहे थे।

वहीं किन्नरों ने नेग को लेकर हुए विवाद में बच्चे के पिता की चाकू से वार करके हत्या कर दी। युवक के ससुर ने बचाने की कोशिश की तो उनपर भी चाकू से वार किए। भीड़ ने किन्नर व उसके एक साथी को मौके पर ही पकड़कर जमकर पीट दिया और पुलिस के हवाले कर दिया।



मृतक की पहचान जय सिंह के रूप में हुई है। जय सिंह अपने परिवार के साथ कल्याणपुरी 11 ब्लाक में रहते थे। परिवार में मां गीता कौर, पत्नी रिया कौर, 15 दिन का बेटा, दाे छोटी बहन व एक भाई है। जय सिंह राजमिस्त्री का काम करते थे। जय सिंह की पिछली गली में ही ससुराल है।

परिवार ने बताया कि जय सिंह के ससुर बिट्टू के घर पर बुधवार रात को छठी व नामकरण संस्कार चल रहा था। करीब डेढ़ सौ रिश्तेदार कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। बच्चे का पिता व नाना भी वहीं थे। आरोप है कि उसी दौरान दो किन्नर अपने दो साथियों के साथ आए। पुलिस के अनुसार 51 हजार रुपये का नेग अधिक मांगने लगे। परिवार ने इतना देने में असमर्थता जताई तो अश्लीलता करने लगे।

परिवार ने नाराजगी जाहिर की तो वह गाली गलौज करने लगे। कार्यक्रम में शामिल होने आए परिवार के सदस्य ने एक किन्नर को थप्पड़ मार दिया। एक किन्नर ने अपने साथी सोनू के साथ मिलकर जय सिंह के सीने व पेट पर चाकू से दो वार कर दिए और भागने लगे। मौके पर जुटी भीड़ ने एक किन्नर व उसके साथी को पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी।

पुलिस ने आरोपितों को भीड़ से बचाया पुलिस को 12:46 बजे सूचना मिली कि कल्याणपुरी 11 ब्लाक में हंगामा हो रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पर लोग किन्नर व उसके साथी को बुरी तरह से पीट रहे थे। एक युवक खून से लथपथ पड़ा हुआ था। पुलिस ने पीट रहे लोगों को बचाने की कोशिश की तो भीड़ ने पुलिस की एक बाइक व कार पर पत्थर से हमला कर क्षतिग्रस्त कर दिया। भारी पुलिस बल बुलाना पड़ा।

किसी तरह से दोनों आरोपितों को जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं, बच्चे के पिता को एलबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्र में अर्धसैनिक बल तैनात कर दिया गया है। बृहस्पतिवार सुबह पुलिस ने बिना देर किए युवक का पोस्टमार्टम करवाकर स्वजन को सौंप दिया।