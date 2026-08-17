कल्याणपुरी मर्डर केस: सफाईकर्मी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, अवैध संबंध के शक में की थी वारदात
पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में सफाई कर्मचारी अनिल कुमार की चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी निहाल उर्फ पुल्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने शराब के नशे में अनिल को गुलशन समझकर मारा, जिसके उसकी पत्नी से अवैध संबंध होने का उसे शक था।
HighLights
कल्याणपुरी में सफाई कर्मचारी अनिल कुमार की हत्या का आरोपी गिरफ्तार।
आरोपी निहाल ने अवैध संबंध के शक में चाकू से वार किए।
मृतक के परिजन नौकरी और मुआवजे की मांग पर अड़े हैं।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। कल्याणपुरी इलाके में दिनदहाड़े चाकू से ताबड़तोड़ वार करके मेट्रो वेस्ट कंपनी के सफाई कर्मचारी अनिल कुमार की हत्या करने वाले आरोपित को पूर्वी जिला पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित की पहचान निहाल उर्फ पुल्ला के रूप में हुई है। आरोपित ने रातभर शराब पीने के बाद मीट काटने वाले चाकू से कर्मचारी की हत्या की थी। चाकू से सात वार होने के बाद दस मिनट तक कर्मचारी सड़क पर तड़पता रहा था।
वारदात में इस्तेमाल चाकू को पुलिस बरामद करने में जुटी है। आरोपित को शराब पीने की बहुत लत है। वहीं मृतक के स्वजन रविवार से एलबीएस अस्पताल के शवगृह के बाहर सफाई कर्मचारियों के साथ धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है वह शव को तब लेंगे, जब सरकार परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी और एक करोड़ रुपये का मुआवजा देगी।
अनिल कुमार की हत्या के बाद से ही सफाई कर्मचारियों ने यमुनापार में सफाई व्यवस्था ठप की हुई है। एलबीएस अस्पताल के शवगृह के बाहर वह रविवार से डटे हुए हैं। आरोपित की गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने धरना खत्म नहीं किया। अनिल की हत्या का सीसीटीवी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। उस फुटेज में साफ नजर आ रहा था कि भीड़ तमाशबीन बनकर एक कर्मचारी की हत्या होते हुए देख रही है।
जिला पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार ने बताया कि रविवार सुबह साढ़े सात बजे के आसपास अनिल की हत्या गई थी। कल्याणपुरी थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया था। नारकोटिक्स टीम के इंचार्ज अरुण कुमार के नेतृत्व में एसआइ राहुल मोंगा व कांस्टेबल कौशल की एक टीम बनाई गई। पुलिस ने सौ से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और आरोपित की लाेकेशन का लगाया। उसे सोमवार दोपहर को गाजीपुर मंडी के पास से गिरफ्तार किया गया।
मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता था आरोपित
आरोपित को ढूंढना पुलिस के लिए इसलिए चुनौती था, क्योंकि वह मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता था। इसके चलते सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के जरिये उस तक पहुंचा गया। उसने पुलिस को पूछताछ में बताया कि सफाई कर्मचारी गुलशन के उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध हैं। जब वह सुबह के वक्त गाड़ियां साफ करने के लिए जाता था।
तब गुलशन ऑटो टिपर से उसके घर पर उसकी पत्नी से मिलने के लिए आते थे। कुछ ही दिन पहले उसने गुलशन को धमकी दी थी कि वह उसकी पत्नी से दूर रहे। लेकिन गुलशन माना नहीं। शनिवार रात को आरोपित ने पूरी रात शराब पी और सुबह चार बजे घर से चाकू लेकर गुलशन को ढूंढने के लिए निकल गया।
एक ही टिपर पर काम करते थे दोनों, इसलिए धोखे में की हत्या
पुलिस के अनुसार गुलशन आटो टिपर चलाता है और अनिल उसके साथ कूड़ा उठाकर टिपर पर भरने का काम करता था। गुलशन व अनिल का चेहरा एक दूसरे से मिलता था। रविवार सुबह साढ़े सात बजे कल्याणपुरी के 18 ब्लाक में उसे गुलशन का आटो टिपर नजर आया। शराब के नशे में होने की वजह से उसने अनिल को गुशलन समझकर चाकू से कई वार कर दिए।
हत्या के बाद वह गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे जाकर छिप गया। सोमवार सुबह वह मंडी के पास कामगारों के बीच बैठ गया, ताकि उसे कोई पहचान न सके। उसने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी भी कूड़ा उठाने का काम करती है। वह गुलशन के बाद अपनी पत्नी की हत्या करने वाला था।
स्वजन को समझाने में जुटी पुलिस
एलबीएस अस्पताल के शवगृह पर मृतक के स्वजन और सफाई कर्मचारियों का धरना चालू है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उन्हें समझाने में जुटे है कि वह धरना खत्म कर दें। आरोपित को सख्त सजा दिलवाई जाएगी। वहीं मृतक के बड़े भाई सुनील का कहना है इंसाफ नहीं मिला है। सरकार का कोई प्रतिनिधि उन लोगों से बात करने नहीं आया। वह धरने को जारी रखेंगे।
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