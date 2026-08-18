कल्याणपुरी हत्याकांड: धरने पर बैठे AAP विधायक हिरासत में, डीसीपी ऑफिस पर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन
कल्याणपुरी में सफाई कर्मचारी अनिल की हत्या के बाद, मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर धरने पर बैठे AAP विधायक कुलदीप कुमार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
HighLights
कल्याणपुरी में सफाई कर्मचारी अनिल की हत्या के बाद परिजनों का धरना।
AAP विधायक कुलदीप कुमार को पुलिस ने हिरासत में लिया।
AAP कार्यकर्ता डीसीपी कार्यालय के बाहर विधायक की रिहाई की मांग।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। कल्याणपुरी इलाके में रविवार को अनिल नाम के सफाई कर्मचारी की हत्या हुई थी। अनिल का परिवार और कोंडली से आप विधायक कुलदीप कुमार एलबीएस अस्पताल में धरने पर बैठे थे।
पुलिस ने आरोपित को सोमवार को ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन स्वजन शव लेने को तैयार नहीं है। उनका कहना है दिल्ली सरकार एक करोड़ रुपये का मुआवजा व सरकारी नौकरी दे। आज सुबह तड़के पुलिस ने विधायक कुलदीप कुमार को हिरासत में ले लिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ता डीसीपी ईस्ट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे है। उनकी मांग है कि विधायक को छोड़ा जाए।
इस संबंध में आप विधायक ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर कहा, पुलिस मृतक सफाई कर्मचारी का शव लेकर उनके घर पहुंच गई है, लेकिन परिवार वालों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है।
उनकी मांगें हैं -
- मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आकर उनसे मिलें
- परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा मिले
इसी क्रम में आप नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि पुलिस एक मृत सफाई कर्मचारी के परिवार पर उसका अंतिम संस्कार करने के लिए दबाव डाल रही थी। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
भारद्वाज ने एक एक्स पोस्ट में दावा किया कि सादे कपड़ों में लगभग 20 पुलिसकर्मी सुबह करीब 4 बजे आए और कुलदीप कुमार को किडनैप कर लिया। उन्होंने कहा कि कुलदीप उन सफाई कर्मचारियों का समर्थन कर रहे थे जो मृत कर्मचारी के परिवार के लिए मुआवजे की मांग कर रहे थे।
सफाईकर्मी अनिल की हत्या के बाद अपनी मांगों को लेकर एनएच-नौ पर विनोद नगर डिपो के पास सफाईकर्मी जमा हुए। इससे मौके पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। वहां तैनात अर्धसैनिक बल के जवान व पुलिसकर्मियों ने जाम हटवाकर यातायात सुचारू कराया।
रविवार से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। तीन दिन से कूड़ा सड़क व गलियों में पड़ा है।
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