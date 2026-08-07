दिल्ली में कालकाजी फ्लाईओवर की दूसरी लेन का निर्माण शुरू, 30 दिन तक प्रभावित रहेगा यातायात

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर कालकाजी फ्लाईओवर की दूसरी लेन के निर्माण का काम शुरू हो गया है।

ओखला एनएसआइसी मेट्रो स्टेशन के सामने आउटर रिंग रोड पर बैरिकेडिंग कर पिलर के लिए खोदाई की जा रही है। करीब 30 फीट लंबाई और 20 फीट चौड़ाई में बैरिकेड लगा होने से सड़क संकरी हो गई है। इसके चलते अब नेहरू प्लेस से मोदी मिल आने-जाने वाले लेन पर जाम भी लगने लगा है। गावर कंस्ट्रक्शन को इसका काम अगले 30 महीने में पूरा करना है।

काम शुरू हुआ मई में ही मिट्टी की जांच और भू-तकनीकी सर्वे किया गया था। निर्माण सामग्री रखने के लिए स्थान उपलब्ध न होने का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अब कालकाजी फ्लाईओवर के पास निर्माण सामग्री आने के साथ ही काम भी शुरू कर दिया गया है।