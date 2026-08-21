कालकाजी में फ्लाईओवर निर्माण कार्य के बीच बढ़ा ट्रैफिक का दबाव, रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर होगी सख्त कार्रवाई

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। कालकाजी फ्लाईओवर की दूसरी लेन और मोदी मिल फ्लाईओवर तक इसके एक्सटेंशन का काम एक पखवाड़ा पहले शुरू हुआ। बैरिकेडिंग के चलते सड़क संकरी हो चुकी है। ट्रैफिक दबाव के साथ ही गलत दिशा में आ रहे वाहनों के कारण सुबह-शाम जाम की स्थिति बन रही है।

ओखला फेज-तीन समेत एयरपोर्ट जाने वालों को भीषण जाम का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति फ्लाईओवर एक्सटेंशन का काम पूरा होने तक बनी रहेगी, जो लगभग तीन वर्षों तक चलेगा। हालांकि गलत दिशा में चलने वाले वाहनों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस तैनात करने और व्यावसायिक वाहनों को डायवर्ट कर जाम से कुछ राहत दिलाने पर ट्रैफिक पुलिस विचार कर रही है।

एक-दो दिनों में जाम वाले प्वाइंट पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात कर दिए जाएंगे। आउटर रिंग रोड पर लगभग 100 मीटर तक डिवाइडर के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर पिलर के लिए खोदाई का काम चल रहा है। निर्माण कार्य के कारण एक तो सड़क की चौड़ाई कम हो गई है, वहीं दोनों तरफ वाहन चार्जिंग व बैटरी स्वाइपिंग प्वाइंट भी हैं।

मोदी मिल फ्लाईओवर से उतरते ही वाहन चालक ओखला फेज-3 जाने के लिए गलत दिशा में मुड़ जाते हैं। वहीं फ्लाईओवर के नीचे बने यूटर्न में भी ओखला मंडी जाने के लिए वाहन चालक गलत दिशा में चले जाते हैं। इससे भीषण जाम की स्थिति बन रही है। जाम वाले ऐसे तीन-चार प्वाइंट हैं, जहां ट्रैफिक पुलिस की तैनाती हो जाने से काफी राहत होगी।

ट्रैफिक की रफ्तार कम होगी पर रहेगी सुचारू दक्षिणी दिल्ली रेंज के पुलिस उपायुक्त यातायात संदीप गुप्ता के मुताबिक एमबी रोड के साथ ही खानपुर से मूलचंद मार्ग पर भी मेट्रो का काम चल रहा है। सड़कें वहां भी संकरी हैं। ऐसे में उन मार्गों पर व्यावसायिक वाहनों को डायवर्ट करना समस्या को और बढ़ा देगा। हालांकि गलत दिशा वाले वाहनों पर सख्ती और जाम वाले प्वाइंट पर ट्रैफिक पुलिस तैनात करने से यातायात काफी हद तक सुचारू रहेगा। लोगों की राहत के लिए जल्द ही ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात कर दिए जाएंगे।