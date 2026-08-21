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कालकाजी में फ्लाईओवर निर्माण कार्य के बीच बढ़ा ट्रैफिक का दबाव, रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर होगी सख्त कार्रवाई

By Rais Rais Edited By: Sonu Suman
Updated: Fri, 21 Aug 2026 07:00 AM (IST)

कालकाजी और मोदी मिल फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के कारण सड़कें संकरी होने से दक्षिणी दिल्ली में भारी जाम लग रहा है। ट्रैफिक पुलिस गलत दिशा में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई और तैनाती से जाम से राहत दिलाने की योजना बना रही है।

व्यावसायिक वाहन डायवर्ट व गलत दिशा वालों पर रोक से मिलेगी जाम से राहत।

व्यावसायिक वाहन डायवर्ट व गलत दिशा वालों पर रोक से मिलेगी जाम से राहत।

HighLights

  1. कालकाजी-मोदी मिल फ्लाईओवर निर्माण से दक्षिणी दिल्ली में भीषण जाम।

  2. बैरिकेडिंग से सड़कें संकरी, गलत दिशा में वाहन बढ़ा रहे समस्या।

  3. ट्रैफिक पुलिस की तैनाती से जाम से मिलेगी राहत।

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। कालकाजी फ्लाईओवर की दूसरी लेन और मोदी मिल फ्लाईओवर तक इसके एक्सटेंशन का काम एक पखवाड़ा पहले शुरू हुआ। बैरिकेडिंग के चलते सड़क संकरी हो चुकी है। ट्रैफिक दबाव के साथ ही गलत दिशा में आ रहे वाहनों के कारण सुबह-शाम जाम की स्थिति बन रही है।

ओखला फेज-तीन समेत एयरपोर्ट जाने वालों को भीषण जाम का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति फ्लाईओवर एक्सटेंशन का काम पूरा होने तक बनी रहेगी, जो लगभग तीन वर्षों तक चलेगा। हालांकि गलत दिशा में चलने वाले वाहनों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस तैनात करने और व्यावसायिक वाहनों को डायवर्ट कर जाम से कुछ राहत दिलाने पर ट्रैफिक पुलिस विचार कर रही है।

एक-दो दिनों में जाम वाले प्वाइंट पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात कर दिए जाएंगे। आउटर रिंग रोड पर लगभग 100 मीटर तक डिवाइडर के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर पिलर के लिए खोदाई का काम चल रहा है। निर्माण कार्य के कारण एक तो सड़क की चौड़ाई कम हो गई है, वहीं दोनों तरफ वाहन चार्जिंग व बैटरी स्वाइपिंग प्वाइंट भी हैं।

मोदी मिल फ्लाईओवर से उतरते ही वाहन चालक ओखला फेज-3 जाने के लिए गलत दिशा में मुड़ जाते हैं। वहीं फ्लाईओवर के नीचे बने यूटर्न में भी ओखला मंडी जाने के लिए वाहन चालक गलत दिशा में चले जाते हैं। इससे भीषण जाम की स्थिति बन रही है। जाम वाले ऐसे तीन-चार प्वाइंट हैं, जहां ट्रैफिक पुलिस की तैनाती हो जाने से काफी राहत होगी।

ट्रैफिक की रफ्तार कम होगी पर रहेगी सुचारू

दक्षिणी दिल्ली रेंज के पुलिस उपायुक्त यातायात संदीप गुप्ता के मुताबिक एमबी रोड के साथ ही खानपुर से मूलचंद मार्ग पर भी मेट्रो का काम चल रहा है। सड़कें वहां भी संकरी हैं। ऐसे में उन मार्गों पर व्यावसायिक वाहनों को डायवर्ट करना समस्या को और बढ़ा देगा। हालांकि गलत दिशा वाले वाहनों पर सख्ती और जाम वाले प्वाइंट पर ट्रैफिक पुलिस तैनात करने से यातायात काफी हद तक सुचारू रहेगा। लोगों की राहत के लिए जल्द ही ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात कर दिए जाएंगे।

सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर की साइट पर पहुंचने लगी निर्माण सामग्री

आउटर रिंग रोड पर कालकाजी फ्लाईओवर के बाद अब सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर की दूसरी लेन का भी काम जल्द शुरू होगा। लगभग 412 करोड़ रुपये की दोनों परियोजना दक्षिणी दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या को कम करने में कारगर साबित हो सकती है। सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर के नजदीक ग्रेटर कैलाश मेट्रो स्टेशन की खाली जमीन को घेरा जा रहा है, जहां निर्माण सामग्री भी आनी शुरू हो चुकी है।

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