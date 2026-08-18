स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की AIIMS में एंजियोप्लास्टी, अस्पताल ने जारी किया हेल्थ अपडेट
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की 17 अगस्त को एम्स में एंजियोप्लास्टी की गई, जिसके बाद उनकी हालत स्थिर है और वे निगरानी में हैं।
HighLights
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की एम्स में एंजियोप्लास्टी हुई।
17 अगस्त को हुई एंजियोप्लास्टी के बाद हालत स्थिर।
13 अगस्त को बेचैनी के बाद एम्स में भर्ती कराया गया।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की 17 अगस्त को एम्स में एंजियोप्लास्टी की गई। एम्स की ओर से मंगलवार को यह जानकारी दी गई। एंजियोप्लास्टी के बाद उनकी हालत स्थिर है और उन्हें कार्डियोलाजी विभाग में निगरानी में रखा गया है।
एम्स के अनुसार नड्डा का उपचार कार्डियोलाजी विभाग में चिकित्सकों की निगरानी में जारी है। अस्पताल ने फिलहाल एंजियोप्लास्टी से जुड़ी अन्य चिकित्सकीय जानकारी साझा नहीं की है। उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर चिकित्सक लगातार नजर रख रहे हैं।
13 अगस्त को कराए गए थे भर्ती
नड्डा को 13 अगस्त की शाम बेचैनी की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। उस समय उनकी चिकित्सकीय जांच की गई थी, जिसमें कोरोनरी एंजियोग्राफी समेत कई जांच शामिल थीं।
इसके बाद उन्हें कार्डियोलाजी विभाग में निगरानी के लिए भर्ती रखा गया था। अब 17 अगस्त को उनकी एंजियोप्लास्टी किए जाने की जानकारी एम्स ने दी है।
एम्स की 18 अगस्त की प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि एंजियोप्लास्टी के बाद नड्डा की हालत स्थिर है और वह कार्डियोलाजी विभाग में चिकित्सकीय निगरानी में हैं। फिलहाल अस्पताल से उनके डिस्चार्ज को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है।