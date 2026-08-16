एम्स में भर्ती जेपी नड्डा की हालत स्थिर, डिस्चार्ज पर अभी चिकित्सकों ने नहीं लिया फैसला

जागरण संवाददाता, दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा को एम्स से डिस्चार्ज करने को लेकर चिकित्सकों ने अभी कोई फैसला नहीं किया है।

एम्स के अनुसार, वह अब भी कार्डियोलाजी विभाग में भर्ती हैं और उनका उपचार जारी है। चिकित्सक उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, नड्डा की हालत स्थिर है और वह पहले की तुलना में बेहतर महसूस कर रहे हैं।

चिकित्सक उनके स्वास्थ्य की स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं। उनकी स्थिति में अपेक्षित सुधार होने पर ही उन्हें डिस्चार्ज करने को लेकर निर्णय लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को 13 अगस्त की शाम बेचैनी महसूस होने के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था।