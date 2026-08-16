एम्स में भर्ती जेपी नड्डा की हालत स्थिर, डिस्चार्ज पर अभी चिकित्सकों ने नहीं लिया फैसला
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती हैं, उन्हें अभी डिस्चार्ज करने का फैसला नहीं हुआ है। उनकी हालत स्थिर है और चिकित्सक लगातार उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे हैं।
HighLights
नड्डा एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में अभी भी भर्ती हैं।
चिकित्सकों ने उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज करने का फैसला नहीं किया।
उनकी हालत स्थिर है, चिकित्सक स्वास्थ्य की लगातार निगरानी कर रहे हैं।
जागरण संवाददाता, दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा को एम्स से डिस्चार्ज करने को लेकर चिकित्सकों ने अभी कोई फैसला नहीं किया है।
एम्स के अनुसार, वह अब भी कार्डियोलाजी विभाग में भर्ती हैं और उनका उपचार जारी है। चिकित्सक उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, नड्डा की हालत स्थिर है और वह पहले की तुलना में बेहतर महसूस कर रहे हैं।
चिकित्सक उनके स्वास्थ्य की स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं। उनकी स्थिति में अपेक्षित सुधार होने पर ही उन्हें डिस्चार्ज करने को लेकर निर्णय लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को 13 अगस्त की शाम बेचैनी महसूस होने के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था।
चिकित्सकों ने उनकी कई जांच की थीं, जिसमें कोरोनरी एंजियोग्राफी भी शामिल थी। इसके बाद उन्हें कार्डियोलाजी विभाग में निगरानी के लिए भर्ती रखा गया है।