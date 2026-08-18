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केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के स्वास्थ्य में सुधार, AIIMS के कार्डियोलॉजी विभाग में इलाज जारी

By Anoop Kumar Singh Edited By: Abhishek Tiwari
Updated: Tue, 18 Aug 2026 09:14 AM (IST)

JP Nadda Health: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और वे दिल्ली एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती हैं। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, हालांकि डिस्चार्ज पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।

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HighLights

  1. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के स्वास्थ्य में सुधार।

  2. दिल्ली एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती।

  3. उनकी हालत स्थिर, डिस्चार्ज पर फैसला नहीं।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। वह अब भी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के कार्डियोलाजी विभाग में भर्ती हैं और चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार चल रहा है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और वह पहले की तुलना में बेहतर महसूस कर रहे हैं।

हालत स्थिर, डिस्चार्ज पर अभी फैसला नहीं

अस्पताल सूत्रों के अनुसार, नड्डा को एम्स से डिस्चार्ज करने को लेकर चिकित्सकों ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं किया है। उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अपेक्षित सुधार होने और चिकित्सकों के आकलन के बाद ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी देने का निर्णय लिया जाएगा।

13 अगस्त की शाम हुए थे भर्ती

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को 13 अगस्त की शाम बेचैनी की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। एम्स की ओर से जारी जानकारी के अनुसार उनकी बेचैनी की चिकित्सकीय जांच की गई, जिसमें कोरोनरी एंजियोग्राफी समेत कई जांच शामिल थीं। इसके बाद उन्हें कार्डियोलाजी विभाग में निगरानी के लिए भर्ती रखा गया। अस्पताल ने उनकी स्थिति को स्थिर बताया था।

इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने नड्डा के स्वास्थ्य की जानकारी ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी एम्स पहुंचकर नड्डा से मुलाकात कर चुकी हैं। फिलहाल चिकित्सकों की प्राथमिकता उनके स्वास्थ्य की निगरानी और उपचार जारी रखना है।

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