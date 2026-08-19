केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को AIIMS दिल्ली से मिली छुट्टी, 13 अगस्त को दिल की बीमारी के चलते हुए थे भर्ती

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा के स्वास्थ्य को लेकर अच्छी खबर आई है। जेपी नड्डा को बुधवार सुबह दिल्ली एम्स से छुट्टी दे दी गई।

गौरतलब है कि 13 अगस्त को वह बेचैनी के चलते अस्पताल में भर्ती हुए थे। उनके तमाम टेस्ट के बाद 17 अगस्त को एंजियोप्लास्टी हुई थी। जेपी नड्डा के स्वास्थ्य में सुधार को देखते हुए उन्हें बुधवार सुबह एम्स दिल्ली से छुट्टी दे दी गई है।