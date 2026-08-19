केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को AIIMS दिल्ली से मिली छुट्टी, 13 अगस्त को दिल की बीमारी के चलते हुए थे भर्ती
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को बुधवार सुबह दिल्ली एम्स से छुट्टी मिल गई है। उन्हें 13 अगस्त को बेचैनी के चलते भर्ती कराया गया था और 17 अगस्त को एंजियोप्लास्टी हुई थी।
HighLights
जेपी नड्डा को बुधवार सुबह एम्स दिल्ली से छुट्टी मिली।
13 अगस्त को बेचैनी के चलते अस्पताल में भर्ती हुए थे।
17 अगस्त को उनकी सफल एंजियोप्लास्टी हुई थी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा के स्वास्थ्य को लेकर अच्छी खबर आई है। जेपी नड्डा को बुधवार सुबह दिल्ली एम्स से छुट्टी दे दी गई।
गौरतलब है कि 13 अगस्त को वह बेचैनी के चलते अस्पताल में भर्ती हुए थे। उनके तमाम टेस्ट के बाद 17 अगस्त को एंजियोप्लास्टी हुई थी। जेपी नड्डा के स्वास्थ्य में सुधार को देखते हुए उन्हें बुधवार सुबह एम्स दिल्ली से छुट्टी दे दी गई है।
#WATCH दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा, जिनकी 17 अगस्त को एंजियोप्लास्टी हुई थी, उन्हें एम्स दिल्ली से छुट्टी दे दी गई है। pic.twitter.com/jsWYwlJb7Q— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 19, 2026
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