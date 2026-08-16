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स्वतंत्रता दिवस पर JNU में हंगामा: ABVP की तिरंगा यात्रा के विरोध में लगे विवादित नारे, सुरक्षा पर उठे सवाल

By Lokesh Sharma Edited By: Sonu Suman
Updated: Sun, 16 Aug 2026 07:12 AM (IST)

जेएनयू में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर एबीवीपी की तिरंगा बाइक रैली के विरोध में वामपंथी छात्रों ने आपत्तिजनक नारे लगाए। इस घटना ने परिसर में सुरक्षा और राजनीतिक गतिविधियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसका एक वीडियो भी प्रसारित हो रहा है।

जेएनयू में तिरंगा बाइक रैली के विरोध में लगाए आपत्तिजनक नारे।

जेएनयू में तिरंगा बाइक रैली के विरोध में लगाए आपत्तिजनक नारे।

HighLights

  1. जेएनयू में स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा बाइक रैली का आयोजन।

  2. वामपंथी छात्रों ने रैली के विरोध में आपत्तिजनक नारे लगाए।

  3. घटना से जेएनयू परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जेएनयू में तिरंगे के सम्मान में निकली बाइक रैली के विरोध में वामपंथी छात्रों ने आपत्तिजनक के नारे लगाए।

जेएनयू के एबीवीपी के छात्रों के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा यात्रा के माध्यम से देशभक्ति का संदेश देने के उद्देश्य से रैली का आयोजन किया गया था। रैली में शामिल छात्र हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम् के नारे लगाते हुए परिसर में आगे बढ़ रहे थे।

बाइक रैली में बड़ी संख्या में शामिल हुए छात्र

इससे एक दिन पहले भी निकाली गई तिरंगा बाइक रैली में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए थे। इसी बात से नाराज होकर वामपंथी छात्रों ने रैली के सामने खड़े होकर भारत माता को लेकर आपत्तिजनक नारे लगाए। इसका एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है। इसमें रैली के विरोध में नारेबाजी सुनाई दे रही है।

छात्रों का कहना है कि उन्हें भारत माता की जय के नारे लगाने से रोका गया। घटना ने जेएनयू परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक गतिविधियों को लेकर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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