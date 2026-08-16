स्वतंत्रता दिवस पर JNU में हंगामा: ABVP की तिरंगा यात्रा के विरोध में लगे विवादित नारे, सुरक्षा पर उठे सवाल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जेएनयू में तिरंगे के सम्मान में निकली बाइक रैली के विरोध में वामपंथी छात्रों ने आपत्तिजनक के नारे लगाए।

जेएनयू के एबीवीपी के छात्रों के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा यात्रा के माध्यम से देशभक्ति का संदेश देने के उद्देश्य से रैली का आयोजन किया गया था। रैली में शामिल छात्र हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम् के नारे लगाते हुए परिसर में आगे बढ़ रहे थे।