JNU में हास्टल आवंटन में देरी पर छात्रों का प्रदर्शन, प्रशासन ने दिया जल्द सूची जारी करने का आश्वासन
जेएनयू में नए शैक्षणिक सत्र के छात्रों को छात्रावास आवंटन में देरी के विरोध में छात्रों ने डीन आफ स्टूडेंट्स ...और पढ़ें
HighLights
जेएनयू छात्रों ने छात्रावास आवंटन में देरी पर प्रदर्शन किया।
प्रशासन ने स्नातक सूची बृहस्पतिवार को जारी करने का आश्वासन दिया।
स्नातकोत्तर छात्रों की सूची बुधवार को जारी होगी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में नए शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रावास आवंटन में देरी के विरोध में मंगलवार को छात्रों ने डीन आफ स्टूडेंट्स कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों ने मांग की कि 2026-27 सत्र में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को जल्द छात्रावास उपलब्ध कराया जाए।
जेएनयू छात्रसंघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि नया सत्र शुरू होने के बावजूद देश के अलग-अलग हिस्सों से विश्वविद्यालय पहुंचे कई विद्यार्थियों को अभी तक छात्रावास आवंटित नहीं हुआ है।
छात्रसंघ महासचिव सुनील यादव ने कहा कि स्नातक का नया सत्र एक सितंबर से शुरू हो गया है। ऐसे में दूर-दराज के क्षेत्रों से आए छात्रों को छात्रावास आवंटन में देरी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
छात्रावास आवंटन व सुविधाओं पर आश्वासन
छात्रसंघ के अनुसार, विश्वविद्यालय प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि स्नातक छात्रों के छात्रावास आवंटन की सूची बृहस्पतिवार को जारी की जाएगी, जबकि स्नातकोत्तर छात्रों की सूची बुधवार को जारी होगी।
इसके अलावा माही-मांडवी छात्रावास के छात्रावास कक्षों में खराब लाकर और बेड की समस्या को भी दूर करने का आश्वासन दिया गया है। छात्रसंघ ने बताया कि चंद्रभागा छात्रावास में छात्राओं के लिए छात्रावास कक्ष की सुविधा भी जल्द शुरू किए जाने की उम्मीद है।