JNU में हास्टल आवंटन में देरी पर छात्रों का प्रदर्शन, प्रशासन ने दिया जल्द सूची जारी करने का आश्वासन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में नए शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रावास आवंटन में देरी के विरोध में मंगलवार को छात्रों ने डीन आफ स्टूडेंट्स कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों ने मांग की कि 2026-27 सत्र में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को जल्द छात्रावास उपलब्ध कराया जाए।

जेएनयू छात्रसंघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि नया सत्र शुरू होने के बावजूद देश के अलग-अलग हिस्सों से विश्वविद्यालय पहुंचे कई विद्यार्थियों को अभी तक छात्रावास आवंटित नहीं हुआ है। छात्रसंघ महासचिव सुनील यादव ने कहा कि स्नातक का नया सत्र एक सितंबर से शुरू हो गया है। ऐसे में दूर-दराज के क्षेत्रों से आए छात्रों को छात्रावास आवंटन में देरी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।