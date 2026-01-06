जेएनयू में लगे 'मोदी-शाह की कब्र खुदेगी' के नारे, भड़की हिंदू सेना ने FIR दर्ज करने के लिए DCP को लिखी चिट्ठी
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में वामपंथी छात्र संगठनों ने 'मोदी-शाह की कब्र खुदेगी' जैसे भड़काऊ नारे लगाए। हिंदू सेना के संस्थापक विष्णु गुप् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में सोमवार रात हुए एक विरोध-प्रदर्शन के दौरान वामपंथी छात्र संगठनों से जुड़े छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ 'मोदी-शाह की कब्र खुदेगी' जैसे भड़काऊ नारे लगाए। अब यह मामला तूल पकड़ रहा है।
हिंदू सेना के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दक्षिण-पश्चिम जिले के पुलिस आयुक्त (डीसीपी) को पत्र लिखकर इन नारों को राष्ट्र विरोधी, जानलेवा धमकी और हिंसा भड़काने वाला बताते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
पत्र में गुप्ता ने बताया कि सोमवार को उमर खालिद और शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट के जमानत फैसले के विरोध में जेएनयू कैंपस में देर रात जुटे छात्रों ने ये नारे लगाए, जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।
उन्होंने इसे भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत अपराध करार देते हुए कहा कि यह सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ मौत की धमकी है, जो सार्वजनिक शांति भंग करने और राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालने का प्रयास है।
गुप्ता ने वीडियो लिंक और स्क्रीनशाॅट संलग्न कर पुलिस से नारेबाजों की पहचान, गिरफ्तारी और प्रदर्शन के आयोजकों की जांच की मांग की। हिंदू सेना प्रमुख ने पत्र में जेएनयू को बार-बार 'भारत-विरोधी बयानबाजी का केंद्र' बताते हुए चेतावनी दी कि यदि इन पर सख्त कार्रवाई न हुई तो यह देश की एकता-अखंडता के लिए खतरा बनेगा। दक्षिण-पश्चिम जिले के डीसीपी कार्यालय में आज यह पत्र प्राप्त हुआ, जिस पर रिसीविंग साइन और तारीख दर्ज है।
