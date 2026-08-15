विरोध के बाद JNU प्रो. जोया हसन का संबोधन रद, स्कूल प्रशासन ने दिया सुरक्षा कारणों का हवाला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की प्रोफेसर एमेरिटा जोया हसन का स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में प्रस्तावित संबोधन विरोध के बाद रद कर दिया गया।

वह सरदार पटेल विद्यालय के वार्षिक स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाली थीं। कार्यक्रम में उन्हें राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही विद्यार्थियों और अभिभावकों को ‘बहुलतावाद क्यों मायने रखता है’ विषय पर संबोधित करना था।

कार्यक्रम से कुछ घंटे पहले बताया जान का खतरा जोया हसन के अनुसार, कार्यक्रम से कुछ घंटे पहले स्कूल के दो सुरक्षा कर्मचारियों ने उनके घर पहुंचकर संबोधन रद होने की जानकारी दी। उन्हें बताया गया कि उनके और विद्यार्थियों के लिए खतरा बताया गया है।

उन्होंने कहा कि स्कूल की ओर से उनके लिए वाहन भेजा गया था और इतिहास के शिक्षक के भी उन्हें लेने आने की बात थी, लेकिन इसके बजाय सुरक्षा कर्मचारी पहुंचे। स्कूल प्रबंधन ने संबोधन रद करने के पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया।