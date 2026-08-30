JNU PG Admission 2026: खाली सीटों पर प्रवेश का अंतिम मौका, कल तक पोर्टल पर दर्ज कराएं सहमति

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जेएनयू में पीजी में दाखिले की दौड़ अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के पीजी कार्यक्रमों में बची हुई सीटों को भरने के लिए दूसरे और अंतिम चरण की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है।

ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अब तक पसंदीदा पाठ्यक्रम में दाखिला नहीं मिल पाया है, उनके लिए यह अंतिम अवसर होगा। उम्मीदवार 31 अगस्त रात 11:50 बजे तक दाखिला पोर्टल पर अपनी सहमति दर्ज करा सकेंगे। विश्वविद्यालय के अनुसार, जिन उम्मीदवारों ने पहली वरीयता में आवंटित सीट पर पहले ही दाखिला ले लिया है, वे अंतिम चरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे। खाली सीटों पर दाखिले की पूरी प्रक्रिया 10 सितंबर तक पूरी कर ली जाएगी।