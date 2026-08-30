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JNU PG Admission 2026: खाली सीटों पर प्रवेश का अंतिम मौका, कल तक पोर्टल पर दर्ज कराएं सहमति

By Lokesh Sharma Edited By: Anup Tiwari
Updated: Sun, 30 Aug 2026 08:06 PM (IST)

जेएनयू ने पीजी कार्यक्रमों में बची हुई सीटों पर दाखिले के लिए दूसरे और अंतिम चरण की प्रक्रिया शुरू की ...और पढ़ें

जेएनयू। फाइल फोटो

जेएनयू। फाइल फोटो

HighLights

  1. जेएनयू पीजी दाखिले का अंतिम चरण शुरू।

  2. खाली सीटों पर 31 अगस्त तक दें सहमति।

  3. दस्तावेज जमा करने को अतिरिक्त समय नहीं।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जेएनयू में पीजी में दाखिले की दौड़ अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के पीजी कार्यक्रमों में बची हुई सीटों को भरने के लिए दूसरे और अंतिम चरण की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है।

ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अब तक पसंदीदा पाठ्यक्रम में दाखिला नहीं मिल पाया है, उनके लिए यह अंतिम अवसर होगा। उम्मीदवार 31 अगस्त रात 11:50 बजे तक दाखिला पोर्टल पर अपनी सहमति दर्ज करा सकेंगे।

विश्वविद्यालय के अनुसार, जिन उम्मीदवारों ने पहली वरीयता में आवंटित सीट पर पहले ही दाखिला ले लिया है, वे अंतिम चरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे। खाली सीटों पर दाखिले की पूरी प्रक्रिया 10 सितंबर तक पूरी कर ली जाएगी।

नहीं मिलेगा अतिरिक्त समय

जेएनयू प्रशासन ने उम्मीदवारों को दस्तावेजों को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। विश्वविद्यालय ने कहा है कि अंतिम तिथि के बाद परीक्षा परिणाम जमा करने, डिस्कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट और रिलीविंग आर्डर प्रस्तुत करने के लिए किसी तरह का अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। इसी तरह आरक्षित वर्ग, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी श्रेणी के उम्मीदवारों को संबंधित प्रमाणपत्र भी निर्धारित समयसीमा में जमा करने होंगे।

विश्वविद्यालय ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे दाखिला पोर्टल पर अपनी स्थिति और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी समय रहते जांच लें, ताकि अंतिम चरण में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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