JNU में हॉस्टल की कमी बनी चुनौती, 348 PG छात्रों को मिला आवास; 3000 स्टूडेंट्स का बढ़ा इंतजार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जेएनयू में नए पीजी छात्रों के हास्टल आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। डीन छात्र कार्यालय ने विभिन्न श्रेणियों के 348 पीजी छात्रों को हास्टल आवंटित किए हैं।

आवंटित छात्रों को 14 अगस्त तक अपने हास्टल में स्थानांतरित होने के निर्देश दिए गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से निर्धारित समय सीमा के भीतर हास्टल आवंटन से जुड़ी सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने को कहा है।

जेएनयू में पहले वर्ष में करीब सात हजार छात्रों को हास्टल आवंटित किया जाता है। हालांकि, सभी छात्रों को एक साथ हास्टल उपलब्ध नहीं हो पाता।

कई चरणों में मिलता है आवास

वरिष्ठ छात्रों के हास्टल खाली होने के साथ रैंक के आधार पर अन्य छात्रों को भी बीच सेमेस्टर के दौरान हास्टल आवंटित किया जाता है। ऐसे में छात्रों को कई चरणों में आवास मिलता है।