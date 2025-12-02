दिल्ली HC पहुंचे जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री, सोशल मीडिया से आपत्तिजनक सामग्री हटाने की रखी मांग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री हटाने की मांग करते हुए जम्मू और कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि मुकदमा किया है।

मंगलवार को मामले पर सुनवाई करते हुए पीठ ने सुरिंदर कुमार चौधरी की तरफ से अधिवक्ता से कहा कि वे अपने केस में आपत्तिजनक सामग्री अपलोड करने वालों को प्रतिवादी बनाएं।

इस पर उपमुख्यमंत्री की तरफ से अदालत को सूचित किया गया कि सोशल मीडिया पर अपलोड की गई आपत्तिजनक सामग्री में दिखाया गया है कि उनका एक महिला के साथ संबंध में है।