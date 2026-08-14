5 साल का इंतजार खत्म, जेवर एयरपोर्ट के विस्थापित किसानों को मिलने लगा मालिकाना हक; रजिस्ट्री शुरू

जागरण संवाददाता, जेवर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की प्रथम फेज में विस्थापित हुए किसानों को पांच साल के लंबे इंतजार के बाद विस्थापन टाउनशिप में मालिकाना हक मिलना शुरू हो गया है। किसान लंबे समय से विस्थापन टाउनशिप में मिली प्लांट के मलकाना हक देने की मांग कर रहे थे।

शुक्रवार को जेवर सब रजिस्टार कार्यालय में प्रशासन की तरफ से पहले दिन सात किसानों को उनके विस्थापित टाउनशिप में मिले प्लॉटों की रजिस्ट्री कराई जा रही है। प्रथम चरण में 6 गांव हुए थे विस्थापित यूपी जिला अधिकारी जेवर, दुर्गेश सिंह ने बताया कि किसानों को लगातार उनके प्लॉटों की रजिस्ट्री कराई जाती रहेगी। एयरपोर्ट के प्रथम चरण में जेवर के 6 गांव का विस्थापन हुआ था।