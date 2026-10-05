जेईई-एडवांस्ड में बेटियों का दमदार प्रदर्शन, 10 हजार से अधिक छात्राएं सफल

पीटीआई, नई दिल्ली। आईआईटी में दाखिले की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक जेईई एडवांस्ड में इस बार बेटियों ने पिछले छह वर्षों का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। 2026 में 10,107 छात्राओं को इस परीक्षा में सफलता मिली। छह साह के बाद पहली बार सफल महिला अभ्यर्थियों की संख्या 10 हजार के पार पहुंची है।

आईआईटी रुड़की की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल पंजीकृत छात्राओं में 23.4 प्रतिशत सफल रहीं, जबकि 2025 में यह दर 21.7 प्रतिशत थी। जेईई-एडवांस्ड 2026 के लिए पंजीकरण कराने वाली 43,112 छात्राओं में से 40,562 ने दोनों पेपर दिए। इनमें से 10,107 छात्राओं ने सफलता प्राप्त की।

हर चार महिला उम्मीदवारों में से एक को सफलता मिली इस तरह इस साल जेईई-एडवांस्ड के लिए पंजीकरण कराने वाली हर चार महिला उम्मीदवारों में से एक को सफलता मिली। पिछले साल की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग में उम्मीदवारों की सफलता दर में में भी क्रमशः 9.8 और 8.1 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी हुई है। 2026 में कुल 15,856 अनुसूचित जाति उम्मीदवारों और 6,379 अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों ने सफलता प्राप्त की, जबकि 2025 में ये आंकड़े क्रमशः 12,499 और 5,008 थे।