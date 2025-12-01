मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जवाद अहमद की रिमांड खत्म, ईडी आज साकेत कोर्ट में करेगी पेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जवाद अहमद की रिमांड की अवधि आज सोमवार को खत्म हो रही है। वह कई दिनों से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कस्टडी में रिमांड पर था।

पुलिस के अनुसार, आज ईडी की टीम उसे साकेत कोर्ट में पेश करके दोबारा और रिमांड की मांग करेगी। उसे साकेत कोर्ट ले जाया गया है।