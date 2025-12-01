Language
    मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जवाद अहमद की रिमांड खत्म, ईडी आज साकेत कोर्ट में करेगी पेश

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 11:28 AM (IST)

    जवाद अहमद की रिमांड अवधि आज समाप्त हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की हिरासत में रहे जवाद को आज साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस के अनुसार, ईडी कोर्ट से उसकी रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। जवाद को कोर्ट ले जाया गया है।  

    ईडी की टीम आज जवाद अहमद को साकेत कोर्ट में पेश करेगी। जागरण

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जवाद अहमद की रिमांड की अवधि आज सोमवार को खत्म हो रही है। वह कई दिनों से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कस्टडी में रिमांड पर था।

    पुलिस के अनुसार, आज ईडी की टीम उसे साकेत कोर्ट में पेश करके दोबारा और रिमांड की मांग करेगी। उसे साकेत कोर्ट ले जाया गया है।

