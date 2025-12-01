मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जवाद अहमद की रिमांड खत्म, ईडी आज साकेत कोर्ट में करेगी पेश
जवाद अहमद की रिमांड अवधि आज समाप्त हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की हिरासत में रहे जवाद को आज साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस के अनुसार, ईडी कोर्ट से उसकी रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। जवाद को कोर्ट ले जाया गया है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जवाद अहमद की रिमांड की अवधि आज सोमवार को खत्म हो रही है। वह कई दिनों से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कस्टडी में रिमांड पर था।
पुलिस के अनुसार, आज ईडी की टीम उसे साकेत कोर्ट में पेश करके दोबारा और रिमांड की मांग करेगी। उसे साकेत कोर्ट ले जाया गया है।
