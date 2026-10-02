Jantar Mantar Protest Live: जंतर-मंतर छावनी में तब्दील, सौरभ भारद्वाज डिटेन; इंटरनेट और 11 मेट्रो स्टेशन भी बंद

एसआईआर के विरोध में प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए मध्य जंतर मंतर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। केंद्रीय सचिवालय, पटेल चौक, मंडी हाउस, जनपथ सहित 10 मेट्रो स्टेशनों पर अगले आदेश तक यात्रियों की आवाजाही बंद रहेगी। नई दिल्ली जिले में बीएनएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू होने के बीच पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। पढ़ें जंतर-मंतर से पल-पल की अपडेट...