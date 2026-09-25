बैरिकेड लगाकर बंद किया जंतर-मंतर, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बाद राजधानी दिल्ली में जंतर-मंतर को भारी बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया।

दिल्ली में शुक्रवार को निर्वाचन आयोग के मार्ग में जंतर मंतर रोड पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हालांकि, इस दौरान पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हाथों में उठाकर वहां से हटा दिया।

लोगों को बैरिकेड के बाहर ही रोका दिल्ली पुलिस ने धरना-प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर को पूरी तरह बंद कर दिया है। इस दौरान प्रदर्शन करने पहुंचे वाम दल व अन्य लोगों को बैरिकेड के बाहर ही रोक लिया गया है। मौके पर सुरक्षा बल को तैनात किया गया है।