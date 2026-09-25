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बैरिकेड लगाकर बंद किया जंतर-मंतर, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट

By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
Published: Fri, 25 Sep 2026 03:37 PM (IST)

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बाद दिल्ली में जंतर-मंतर को बंद कर दिया गया।

HighLights

  1. जंतर मंतर को भारी बैरिकेड लगाकर बंद किया गया।

  2. एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया।

  3. दिल्ली पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बाद राजधानी दिल्ली में जंतर-मंतर को भारी बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया।

दिल्ली में शुक्रवार को निर्वाचन आयोग के मार्ग में जंतर मंतर रोड पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हालांकि, इस दौरान पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हाथों में उठाकर वहां से हटा दिया। 

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लोगों को बैरिकेड के बाहर ही रोका

दिल्ली पुलिस ने धरना-प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर को पूरी तरह बंद कर दिया है। इस दौरान प्रदर्शन करने पहुंचे वाम दल व अन्य लोगों को बैरिकेड के बाहर ही रोक लिया गया है। मौके पर सुरक्षा बल को तैनात किया गया है।

 

यह समाचार प्रारम्भिक सूचना और उपलब्ध आधिकारिक/ रिपोर्ट्स के आधार पर प्रकाशित किया गया है। मामले से जुड़ी जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं। जैसे-जैसे अधिकृत पुष्टि और विस्तृत विवरण प्राप्त होंगे, खबर को अपडेट किया जाता रहेगा। पाठकों से अनुरोध है कि ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें।