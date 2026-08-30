जन विश्वास बिल लागू: रेलवे के नए नियम से वसूली में नया रिकॉर्ड, अब महिला कोच में घुसने पर 2500 जुर्माना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जन विश्वास बिल लागू होने के बाद दिल्ली मंडल में रेलवे नियमों के उल्लंघन पर बढ़ा हुआ जुर्माना वसूलना शुरू हो गया है। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के आंकड़ों के अनुसार, 19 जून से लागू नई पेनल्टी दरों के बाद चालान संग्रह में भारी उछाल दर्ज किया गया है।

जानकारी के अनुसार, महिला आरक्षित बोगियों में अवैध रूप से यात्रा करने पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। इसके तहत जुलाई महीने में आरपीएफ (RPF) ने नियम तोड़ने वाले 302 आरोपियों को पकड़कर करीब 7.5 लाख रुपये का जुर्माना वसूला, जो मई माह में वसूले गए 33,000 रुपये की तुलना में कई गुना अधिक है।

20,000 रुपये वसूले जन विश्वास बिल लागू के बाद रेलवे परिसर में स्मोकिंग करना भी महंगा हो गया है। पहले जो जुर्माना 100 रुपये तक था, अब उसे बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है। जुलाई में आरपीएफ ने 10 लोगों को स्मोकिंग करते हुए पकड़ा और उनसे करीब 20,000 रुपये वसूले।

आरपीएफ के एक वरिष्ठ एक अधिकारी ने बताया कि पहले मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्माना लगाया जाता था। उन्होंने बताया कि आम तौर पर 100 रुपये से 500 रुपये तक जुर्माना लगाया जाता था। लेकिन अब बदले हुए नियम के तहत, अलग-अलग जुर्माने के लिए 500 रुपये से 2,500 रुपये तक स्थायी जुर्माना तय किया गया है।

रेलवे अधिकारी ने यह भी बताया कि पहले अगर कोई व्यक्ति कहता था कि वह पैसे की दिक्कतों की वजह से फाइन नहीं दे सकता, तो कुछ मामलों में अधिकारी उसे कम रकम देने की इजाजत दे सकते थे और जुर्माना भी थोड़ा माफ कर सकते थे।

जुलाई में करीब 5.9 लाख वसूले आरपीएफ ने रेलवे स्टेशन पर बिना इजाजत घुसने पर जुलाई में करीब 5.9 लाख रुपये वसूले, जबकि मई में यह 1.5 लाख रुपये था। रेलवे परिसर में फेरी लगाने और भीख मांगने पर कलेक्शन 4.4 लाख रुपये से बढ़कर करीब 5.3 लाख रुपये हो गया।

रेलवे स्टाफ द्वारा गाड़ियों के ड्राइवर या कंडक्टर को दिए गए निर्देशों को न मानने पर, जुलाई में कलेक्शन बढ़कर लगभग 7.2 लाख हो गया, जो मई में सिर्फ 1.2 लाख रुपये था। वसूले गए जुर्माने भारतीय रेलवे के पास जमा किए जाते हैं।