सिम अपग्रेड के नाम पर 100 करोड़ की ठगी, जामताड़ा के दो साइबर ठग गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फोर जी से फाइव जी में सिमकार्ड अपग्रेड करने के बहाने देशभर के 124 लोगों से 100 करोड़ से अधिक की साइबर ठगी करने में संलिप्त जामताड़ा माड्यूल के एक बड़े अंतरराज्यीय साइबर सिंडिकेट के दो मुख्य आरोपित को गिरफ्तार किया है। इन्हें बंगाल के दुर्गापुर इलाके से गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपित के पास से 44 स्मार्टफोन, दूरसंचार कंपनी की ब्रांडेड टी-शर्ट व कैप बरामद हुई है।

डीसीपी आदित्य गौतम के मुताबिक गिरफ्तार किए साइबर ठगों में अंकित दास (मुख्य आपरेटर) मूल रूप से जामताड़ा (झारखंड) का रहने वाला है, जो साइबर अपराध का गढ़ माना जाता है। अंकित पहले भी 2021 में फरीदाबाद के साइबर ठगी मामले में गिरफ्तार हुआ था। सुबल दास, अंकित दास का चचेरा भाई है, वह एक साल से भाई के साथ मिलकर पीड़ितों को झांसे में लेने के लिए काल कर रहा था।

टीम ने तकनीकी सर्विलांस के आधार पर दुर्गापुर से दबोचा बीते 24 जून को साइबर सेल क्राइम ब्रांच में दर्ज ई-एफआईआर के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि फर्जी टेलीकाम कर्मचारियों ने ई-सिम कन्वर्ट करने के नाम पर उनसे संपर्क किया और उनके बैंक खातों से 40.90 लाख की अनधिकृत निकासी कर ली। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए साइबर सेल के एसीपी स्वागत राजकुमार पाटिल और इंस्पेक्टर संदीप सिंह की टीम ने तकनीकी सर्विलांस के आधार पर इन्हें दुर्गापुर से दबोच लिया।

ठगी का पैटर्न आरोपित वीडियो काल के दौरान पीड़ितों का विश्वास जीतने के लिए टेलीकाम कंपनियों के ब्रांडेड लाल कपड़े (टी-शर्ट और कैप) पहनते थे और रोजाना लगभग 200 लोगों को काल करते थे। वे खुद को टेलीकाम कंपनी का प्रतिनिधि बताकर फोर जी से फाइव जी ई-सिम में मुफ्त अपग्रेड करने का आफर देते थे। जैसे ही पीड़ित ई-सिम की प्रक्रिया के लिए सहमत होते थे आरोपित अपने डिवाइस पर पीड़ित का मोबाइल नंबर एक्टिवेट कर लेते थे।

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नंबर का एक्सेस मिलते ही पीड़ित के बैंक खातों के ओटीपी और आथेंटिकेशन कोड आरोपितों के पास आने लगते थे, जिसके बाद वे पैसे अलग-अलग म्यूल बैंक खातों में ट्रांसफर कर लेते थे। पूछताछ में अंकित दास ने बताया कि ठगी की वारदात को अंजाम देने के बाद वह साक्ष्य मिटाने के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन को दामोदर नदी में फेंक देता था।