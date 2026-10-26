जामिया में फिर भूख हड़ताल पर बैठे छात्र, छात्रसंघ ड्राफ्ट पर फंसा पेंच; दो छात्र लिए गए हिरासत में

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 20 दिनों से चली आ रही छात्रों की भूख हड़ताल तो सोमवार सुबह खत्म हो गई थी। मगर दोपहर में एक बार फिर संशोधित मांगों के साथ जामिया के छात्रों भूख हड़ताल शुरू कर दी। प्रदर्शन मार्च की घोषणा होते ही कैम्पस में छात्रों का समूह उमड़ पड़ा। स्थिति बिगड़ती देख दो छात्रों को हिरासत में ले लिया गया।

जामिया में फिर क्यों शुरू हो गया प्रदर्शन? बीते 12 अक्टूबर से भूख हड़ताल पर बैठे मोहम्मद रेहान और एबिन नाम के दो छात्रों का कहना है कि जामिया प्रशासन की ओर से छात्रसंघ ड्राफ्ट फाइनल करने और उसकी स्वीकार्यता की मियाद तय नहीं की जा रही है।