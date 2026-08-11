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    एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत, सोशल मीडिया से आपत्तिजनक सामग्री हटाने का दिया आदेश

    By Vineet Tripathi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 06:19 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेत्री जाह्ववी कपूर से जुड़ी अश्लील और पोर्नोग्राफिक ऑनलाइन सामग्री हटाने का आदेश दिया है। हालांकि, अदालत ने उनके फैन पेज हटाने ...और पढ़ें

    अभिनेत्री जाह्ववी कपूर से जुड़े आपत्तिजनक सामग्री हटाने का हाई कोर्ट ने दिया आदेश।

    अभिनेत्री जाह्ववी कपूर से जुड़े आपत्तिजनक सामग्री हटाने का हाई कोर्ट ने दिया आदेश।

    HighLights

    1. हाई कोर्ट ने जाह्ववी कपूर से जुड़ी अश्लील सामग्री हटाने का आदेश दिया।

    2. अदालत ने फैन पेज हटाने की अभिनेत्री की मांग को खारिज किया।

    3. मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को निर्धारित की गई है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। व्यक्तिगत अधिकारों पर सुरक्षा की मांग वाली अभिनेत्री जाह्ववी कपूर की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उनसे जुड़े अश्लील और पोर्नोग्राफिक ऑनलाइन सामग्री को हटाने का आदेश दिया है। याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने पाया कि शिकायत में दी गई दलीलें और मांगी गई राहत बहुत व्यापक हैं।

    अदालत ने कहा कि जाह्ववी कपूर के वकील से उन वेबपेज का एक चार्ट पेश करने को कहा। जिनमें साफ तौर पर पोर्नोग्राफिक, अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री हो, और जिनका इस्तेमाल उनके व्यक्तिगत अधिकारों का इस्तेमाल करके सीधे तौर पर सामान या सेवाओं की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा हो। मामले में अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।

    फैन पेज हटाने का आदेश देने से इनकार

    जाह्ववी कपूर ने 5,000 से अधिक वेबपेज, एआइ सृजित, पोर्नाेग्राफी सामग्री सहित इंटरनेट मीडिया पोस्ट को हटाने का निर्देश देने की मांग की है। हालांकि, अदालत ने फैन पेज हटाने का आदेश देने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि सभी फैन क्लब कैसे बंद कर सकती हैं? आप एक पब्लिक पर्सनैलिटी हैं और जो भी पब्लिक डोमेन में है, उसे हर तरफ से बुरा-भला कहा जा रहा है।

    सुनवाई के दौरान मेटा की ओर से पेश अधिवक्ता वरुण पाठक ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि शिकायत में बताए गए 5,000 लिंक की जांच करना इंसानी तौर पर मुमकिन नहीं है। यह भी कहा कि एआइ सृजित तस्वीरें रखना कानूनन मना नहीं है।

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