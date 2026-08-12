20 अगस्त से दिल्ली में सजेगा अनकही कहानियों का महाकुंभ, दिग्गजों की मौजूदगी में 4 दिन चलेगा Jagran Film Festival

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कला के पारखियों, सिने-प्रेमियों और संजीदा दर्शकों के लिए जागरण फिल्म फेस्टिवल (जेएफएफ) इस बार केवल फिल्मों का मेला नहीं, बल्कि सिनेमाई चेतना और रचनात्मक सरोकारों का भी भव्य उत्सव होगा।

भारतीय सिनेमा के दिग्गजों की मौजूदगी, वैचारिक बहस का तीखापन, कलात्मक कार्यशालाएं और कालजयी फिल्मों का ऐतिहासिक रेट्रोस्पेक्टिव इस मंच को बेमिसाल बनाएगा।

यह महोत्सव सिनेमा को मनोरंजन के दायरे से निकालकर समाज के दर्पण और विचार-मंथन के एक सशक्त माध्यम के रूप में पुनर्स्थापित करने का संकल्प लेकर उपस्थित हुआ है।



चार दिवसीय जेएफएफ का भव्य मंच इस बार विंडसर प्लेस स्थित डा. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में 20 अगस्त से सज रहा है।

'द एथिक्स आफ स्टोरीटेलिंग' सत्र से होगी शुरूआत उत्सव के पहले ही दिन का आगाज सिनेमाई नैतिकता, कड़वी सच्चाइयों और दिल की गहराइयों में दबी उन आवाजों के नाम होगा, जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। पहले दिन की पहली बड़ी वैचारिक हलचल 'द एथिक्स आफ स्टोरीटेलिंग' सत्र से शुरू होगी, जहां रंगमंच की जीवंत हस्ताक्षर लिलेट दुबे, अंतरराष्ट्रीय सिनेमा में भारत का परचम लहराने वाले पान नलिन और असमिया सिनेमा की अलख जगाने वाली आइमी बरुआ एक मंच पर होंगे।

यह तिकड़ी पर्दे पर यथार्थ उकेरने के दौरान मिलने वाली रचनात्मक छूट और सामाजिक नैतिक जिम्मेदारियों के बारीक ताने-बाने को सुलझाती नजर आएगी।



इसके तुरंत बाद माहौल में सामाजिक यथार्थ का तीखापन घोलेगा दूसरा बड़ा सत्र द प्राइस आफ ट्रुथ (अनकम्फर्टेबल सिनेमा)'। इसमें यथार्थवादी सिनेमा के उस्ताद सुधीर मिश्रा और सामाजिक ताने-बाने की परतें उघाड़ने वाले निर्देशक मधुर भंडारकर सच दिखाने की चुनौतियों और उसकी कीमत पर बेबाक संवाद करेंगे।

अंततः, पहले दिन की सबसे बहुप्रतीक्षित शाम का भव्य स्वागत करेगी उद्घाटन फिल्म 'शिकायतें - द कन्वर्सेशंस वी नेवर हैव'। इस भावनात्मक यात्रा को नया आयाम देने के लिए बहुमुखी कलाकार जावेद जाफरी और सयानी गुप्ता उपस्थित रहेंगे। यह फिल्म उन अनकही शिकायतों और खामोश संवादों की परतें खोलेगी, जो हमारे रिश्तों की बुनियाद में छिपी होती हैं। सिनेमाई जादू और मानवीय संवेदनाओं से सराबोर यह पहला दिन दर्शकों को एक यादगार दुनिया में ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है।