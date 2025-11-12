Delhi: ITO पुल से गिरकर बाइक सवार युवक की मौत, परिजनों ने दोस्त पर लगाया हत्या का आरोप
दिल्ली के आईटीओ पुल से गिरकर एक बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक के परिवार ने उसके दोस्त पर हत्या का आरोप लगाया है, जिससे मामला गंभीर हो गया है। परिजनों का कहना है कि यह दुर्घटना नहीं, बल्कि हत्या है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और मृतक के दोस्त को हिरासत में ले लिया है। पुलिस सभी पहलुओं पर ध्यान रखकर जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। डिवाइडर से टकराकर बाइक सवार एक युवक आइटीओ पुल से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आइपी एस्टेट थाना पुलिस की टीम ने उसका शव बरामद किया और उसकी पहचान बरेली के लक्की मखानी के रूप में हुई। हादसे के समय लक्की के साथ मौजूद उसका दोस्त सुमन प्रकाश गुप्ता बाइक लेकर मौके से गायब हो गया।
स्वजनों ने उसकी तलाश में नोएडा में गुमशुदगी दर्ज कराई। करीब एक सप्ताह बाद नोएडा पुलिस को पता चला कि लक्की का शव एलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है तो परिवार को खबर दी गई। परिजन बरेली से दिल्ली पहुंचे तो बुधवार को शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। बाद में परिजन शव लेकर बरेली रवाना हो गए।
परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप
स्वजनों का आरोप है कि लक्की की हत्या करने के बाद उसके शव को नीचे फेंका गया है। परिजनों ने लक्की के दोस्त सुमन प्रकाश पर ही शक जाहिर किया है। उनका आरोप है कि सुमन को हादसे का पता था। लक्की का मोबाइल भी उसके पास से मिला है। वहीं सुमन का कहना है कि हादसे के बाद वह डर गया था, इस वजह से उसने परिजनों को कुछ नहीं बताया।
पुलिस के मुताबिक, मूलरूप से बीडीए कालोनी, करगैना, बरेली के लक्की अपनी मां ज्योति देवी और बुजुर्ग दादी गोदावरी देवी के साथ रहता था। इसके पिता की कई साल पहले मौत हो चुकी है। परिवार में लक्की इकलौती औलाद था। लक्की घर में मां और दादी का सहारा था। कुछ समय पूर्व वह नोएडा सेक्टर-62 में एक निजी कंपनी में नौकरी के लिए आया था।
कंपनी के पास ही उसने पीजी में रहना शुरू कर दिया था। चार नवंबर को उसके पास दोस्त सुमन प्रकाश गुप्ता आया। दोनों ने रातभर पार्टी की। तड़के सुमन और लक्की बाइक पर सवार होकर नोएडा से आइटीओ की ओर जा रहे थे। इस बीच इनकी बाइक डिवाइडर से टकराई और लक्की पुल से नीचे गिर गया।
घायल होने के बाद भी सुमन बाइक व सड़क पर गिरा लक्की का मोबाइल लेकर वहां से चला गया। स्वजन दो दिन तक लक्की को काल करते रहे, लेकिन उसका काल नहीं लगा। छह नवंबर को परिवार नोएडा पहुंचा और उन्होंने सेक्टर-62 पहुंचकर थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस व स्वजन उसकी तलाश करते रहे।
पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव
इस बीच दस नवंबर को नोएडा पुलिस को लक्की का पता चल गया। उसका शव एलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखा मिला। आइपी एस्टेट थाना पुलिस को चार नवंबर की शाम को ही शव बरामद हो गया था। पहचान होने के बाद भी मंगलवार को बम धमाके की वजह से पोस्टमार्टम नहीं हो पाया।
बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने लक्की का शव स्वजनों के हवाले कर दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही लक्की की मौत की वजहों का पता चल पाएगा। पुलिस सुमन प्रकाश से भी पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। वह गोलमोल जवाब दे रहा है।
