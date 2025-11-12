Delhi: ITO पुल से गिरकर बाइक सवार युवक की मौत, परिजनों ने दोस्त पर लगाया हत्या का आरोप

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। डिवाइडर से टकराकर बाइक सवार एक युवक आइटीओ पुल से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आइपी एस्टेट थाना पुलिस की टीम ने उसका शव बरामद किया और उसकी पहचान बरेली के लक्की मखानी के रूप में हुई। हादसे के समय लक्की के साथ मौजूद उसका दोस्त सुमन प्रकाश गुप्ता बाइक लेकर मौके से गायब हो गया।

स्वजनों ने उसकी तलाश में नोएडा में गुमशुदगी दर्ज कराई। करीब एक सप्ताह बाद नोएडा पुलिस को पता चला कि लक्की का शव एलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है तो परिवार को खबर दी गई। परिजन बरेली से दिल्ली पहुंचे तो बुधवार को शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। बाद में परिजन शव लेकर बरेली रवाना हो गए।

परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप स्वजनों का आरोप है कि लक्की की हत्या करने के बाद उसके शव को नीचे फेंका गया है। परिजनों ने लक्की के दोस्त सुमन प्रकाश पर ही शक जाहिर किया है। उनका आरोप है कि सुमन को हादसे का पता था। लक्की का मोबाइल भी उसके पास से मिला है। वहीं सुमन का कहना है कि हादसे के बाद वह डर गया था, इस वजह से उसने परिजनों को कुछ नहीं बताया।

पुलिस के मुताबिक, मूलरूप से बीडीए कालोनी, करगैना, बरेली के लक्की अपनी मां ज्योति देवी और बुजुर्ग दादी गोदावरी देवी के साथ रहता था। इसके पिता की कई साल पहले मौत हो चुकी है। परिवार में लक्की इकलौती औलाद था। लक्की घर में मां और दादी का सहारा था। कुछ समय पूर्व वह नोएडा सेक्टर-62 में एक निजी कंपनी में नौकरी के लिए आया था।

कंपनी के पास ही उसने पीजी में रहना शुरू कर दिया था। चार नवंबर को उसके पास दोस्त सुमन प्रकाश गुप्ता आया। दोनों ने रातभर पार्टी की। तड़के सुमन और लक्की बाइक पर सवार होकर नोएडा से आइटीओ की ओर जा रहे थे। इस बीच इनकी बाइक डिवाइडर से टकराई और लक्की पुल से नीचे गिर गया।

घायल होने के बाद भी सुमन बाइक व सड़क पर गिरा लक्की का मोबाइल लेकर वहां से चला गया। स्वजन दो दिन तक लक्की को काल करते रहे, लेकिन उसका काल नहीं लगा। छह नवंबर को परिवार नोएडा पहुंचा और उन्होंने सेक्टर-62 पहुंचकर थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस व स्वजन उसकी तलाश करते रहे।

पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव इस बीच दस नवंबर को नोएडा पुलिस को लक्की का पता चल गया। उसका शव एलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखा मिला। आइपी एस्टेट थाना पुलिस को चार नवंबर की शाम को ही शव बरामद हो गया था। पहचान होने के बाद भी मंगलवार को बम धमाके की वजह से पोस्टमार्टम नहीं हो पाया।