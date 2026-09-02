कृष्ण जन्माष्टमी के लिए सजे इस्कॉन मंदिर, दिल्ली में मयूर थीम तो नोएडा में 251+ पकवान; जानें पूरा शेड्यूल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में जन्माष्टमी की तैयारियां तेज हो गई हैं। ऐसे में दिल्ली-एनसीआर में कृष्ण भक्त कहां पीछे रहने वाले हैं। हर वर्ष की तरह इस्कॉन के मंदिरों में कृष्णलला के प्राकट्य तिथि को धूमधाम से मनाने की तैयारी की गई है। यहां हम यही बताने जा रहे हैं कि एनसीआर के प्रमुख शहरों में कब, कैसे और किन जगहों पर जनमाष्टमी की क्या भव्य तैयारी की गई है।

इस्कॉन मंदिरों में भव्य तैयारियों का दौर शुरू देशभर के साथ दिल्ली-एनसीआर में भी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। ईस्ट ऑफ कैलाश और नोएडा स्थित इस्कॉन मंदिरों में कृष्णलला के जन्मोत्सव की विशेष रूप से भव्य व्यवस्था की गई है।

दिल्ली इस्कॉन: मयूर थीम और 1008 व्यंजनों का भोग खास सजावट: ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर को भगवान श्रीकृष्ण के प्रिय मयूर (मोर पंख) थीम, फूलों और रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया जा रहा है। भगवान के लिए विशेष वस्त्र और आभूषण वृंदावन से मंगवाए गए हैं।

ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर को भगवान श्रीकृष्ण के प्रिय मयूर (मोर पंख) थीम, फूलों और रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया जा रहा है। भगवान के लिए विशेष वस्त्र और आभूषण वृंदावन से मंगवाए गए हैं। दर्शन व महाभिषेक: सुबह 4:00 बजे मंदिर के पट खुलेंगे और 7:30 बजे श्रृंगार दर्शन होगा। रात 9:30 बजे महाभिषेक शुरू होगा।

सुबह 4:00 बजे मंदिर के पट खुलेंगे और 7:30 बजे श्रृंगार दर्शन होगा। रात 9:30 बजे महाभिषेक शुरू होगा। भोग व महाआरती: मध्यरात्रि 12:00 बजे भगवान को 1008 प्रकार के व्यंजनों का महाभोग लगाया जाएगा, जिसके बाद 12:30 बजे महाआरती और प्रसाद वितरण होगा।

मध्यरात्रि 12:00 बजे भगवान को 1008 प्रकार के व्यंजनों का महाभोग लगाया जाएगा, जिसके बाद 12:30 बजे महाआरती और प्रसाद वितरण होगा। अन्य आयोजन: गोविंदपुरी एक्सटेंशन और मालवीय नगर के श्रीकृष्ण मंदिरों में भी भजन-कीर्तन, बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम और झांकियों का आयोजन होगा।