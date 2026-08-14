1 करोड़ रिश्वत के आरोप में ट्रेनी IPS के खिलाफ शिकायत, डीजीपी ने दिल्ली कोर्ट में दाखिल की रिपोर्ट
छत्तीसगढ़ में एक करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोप में ट्रेनी आईपीएस राहुल बंसल के खिलाफ शिकायत पर डीजीपी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की है। ...और पढ़ें
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1 करोड़ रिश्वत मामले में ट्रेनी आईपीएस पर आरोप।
छत्तीसगढ़ डीजीपी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में रिपोर्ट दी।
कोर्ट 18 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई करेगा।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में साइबर फ्रॉड के मामले को रफा-दफा करने के लिए एक करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप से जुड़े मामले में वहां के डीजीपी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है।
इस मामले में आरोपियों की ओर से भी जवाब दाखिल किया गया है। अब कोर्ट 18 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगा।
मामला राजस्थान कैडर के 2022 बैच के आईपीएस अधिकारी राहुल बंसल समेत अन्य के खिलाफ दाखिल शिकायत से जुड़ा है।
1 करोड़ की रिश्वत की मांगी
शिकायतकर्ता आकाश कुमार ने आईपीएस के खिलाफ शिकायत दाखिल कर आरोप लगाया कि साइबर फ्राड के एक मामले को खत्म कराने के लिए एक करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग की गई। शिकायत में दावा किया गया है कि रकम दो किस्तों में 50-50 लाख रुपये के रूप में हवाला के जरिए ली गई।
पिछली सुनवाई में अदालत ने छत्तीसगढ़ के डीजीपी और सीबीआइ को एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसके अनुपालन में डीजीपी की ओर से रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। कोर्ट ने रिपोर्ट की प्रति संबंधित पक्षों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
क्षेत्राधिकार को लेकर सवाल उठाया
इस मामले में अदालत के क्षेत्राधिकार को लेकर भी सवाल उठाया गया है। कोर्ट इसी पहलू पर भी सुनवाई कर रहा है। शिकायत में राहुल बंसल के अलावा सरगुजा साइबर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार राठौर और अंशुल शर्मा को भी आरोपी बनाया गया है।
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मामला रफा-दफा करने के लिए मांगी रिश्वत
शिकायतकर्ता के अनुसार, रिश्वत की मांग उस समय की गई जब राहुल बंसल प्रशिक्षण अवधि में छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में तैनात थे। आरोप है कि साइबर फ्राड मामले को रफा-दफा करने के लिए रकम मांगी गई।
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राहुल बंसल ने वर्ष 2021 में यूपीएससी परीक्षा में 377वीं रैंक हासिल की थी और बाद में उन्हें छत्तीसगढ़ कैडर आवंटित हुआ। हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों पर अदालत ने अभी कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है। 18 अगस्त को कोर्ट डीजीपी की रिपोर्ट, आरोपियों के जवाब और क्षेत्राधिकार से जुड़े पहलू पर सुनवाई करेगी।