1 करोड़ रिश्वत के आरोप में ट्रेनी IPS के खिलाफ शिकायत, डीजीपी ने दिल्ली कोर्ट में दाखिल की रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में साइबर फ्रॉड के मामले को रफा-दफा करने के लिए एक करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप से जुड़े मामले में वहां के डीजीपी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है।

इस मामले में आरोपियों की ओर से भी जवाब दाखिल किया गया है। अब कोर्ट 18 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगा। मामला राजस्थान कैडर के 2022 बैच के आईपीएस अधिकारी राहुल बंसल समेत अन्य के खिलाफ दाखिल शिकायत से जुड़ा है। 1 करोड़ की रिश्वत की मांगी शिकायतकर्ता आकाश कुमार ने आईपीएस के खिलाफ शिकायत दाखिल कर आरोप लगाया कि साइबर फ्राड के एक मामले को खत्म कराने के लिए एक करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग की गई। शिकायत में दावा किया गया है कि रकम दो किस्तों में 50-50 लाख रुपये के रूप में हवाला के जरिए ली गई।

पिछली सुनवाई में अदालत ने छत्तीसगढ़ के डीजीपी और सीबीआइ को एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसके अनुपालन में डीजीपी की ओर से रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। कोर्ट ने रिपोर्ट की प्रति संबंधित पक्षों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

क्षेत्राधिकार को लेकर सवाल उठाया इस मामले में अदालत के क्षेत्राधिकार को लेकर भी सवाल उठाया गया है। कोर्ट इसी पहलू पर भी सुनवाई कर रहा है। शिकायत में राहुल बंसल के अलावा सरगुजा साइबर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार राठौर और अंशुल शर्मा को भी आरोपी बनाया गया है।

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