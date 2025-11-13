Language
    दिल्ली में अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार

    By Mohammed Saqib Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 12:35 AM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में क्राइम ब्रांच ने एक अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी के ट्रक, कारें और ट्रक के पुर्जे बरामद हुए हैं। यह गिरोह दिल्ली-एनसीआर, पंजाब और हरियाणा में सक्रिय था, जो वाहनों को तोड़कर कबाड़ बाजारों में बेचते थे। पुलिस ने आरोपियों को कंझावला और मोती नगर से गिरफ्तार किया है।

    दिल्ली-एनसीआर में क्राइम ब्रांच ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय एक अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी के दो ट्रक, दो कारें और एक ट्रक के सभी पुर्जे बरामद किए गए हैं।

    गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुभाष नगर निवासी जसप्रीत सिंह उर्फ मन्नी, तिलक नगर निवासी परमिंदर सिंह उर्फ लालू और गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, यह गिरोह दिल्ली-एनसीआर के अलावा पंजाब और हरियाणा में भी सक्रिय था। चोरी के बाद, वाहनों को तोड़कर मायापुरी और खनौरी (पंजाब) जैसे कबाड़ बाजारों में पुर्जों के बदले बेच दिया जाता था।

    पुलिस उपायुक्त विक्रम सिंह के अनुसार, हेड कांस्टेबल प्रवीण को सूचना मिली कि आरोपी जसप्रीत और परमिंदर कंझावला इलाके में एक चोरी के आयशर ट्रक को दूसरे ट्रक पर लादकर बेचने की कोशिश कर रहे हैं।

    तकनीकी निगरानी के बाद, एसीपी राजबीर मलिक की देखरेख और इंस्पेक्टर सुनील कुमार कालखंडे के नेतृत्व में टीम ने 10 अक्टूबर को कंझावला स्थित इंडेन गैस गोदाम के पास जाल बिछाया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बरामद ट्रक नरेला थाना क्षेत्र से चोरी हुआ पाया गया। बाद में, 27 अक्टूबर को पुलिस ने मोती नगर इलाके से तीसरे आरोपी गुरप्रीत सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया।

    पूछताछ के दौरान पता चला कि गिरोह पहले चोरी के वाहनों को तोड़ता था और फिर उनके पुर्जे अलग-अलग बाजारों में बेच देता था। अब तक जाँच के दौरान छह चोरी के वाहन और उनके पुर्जे बरामद किए जा चुके हैं। गिरफ्तार गुरप्रीत सिंह पहले भी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में वाहन चोरी के मामलों में जेल जा चुका है।