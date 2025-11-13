दिल्ली में अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय एक अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी के दो ट्रक, दो कारें और एक ट्रक के सभी पुर्जे बरामद किए गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुभाष नगर निवासी जसप्रीत सिंह उर्फ मन्नी, तिलक नगर निवासी परमिंदर सिंह उर्फ लालू और गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, यह गिरोह दिल्ली-एनसीआर के अलावा पंजाब और हरियाणा में भी सक्रिय था। चोरी के बाद, वाहनों को तोड़कर मायापुरी और खनौरी (पंजाब) जैसे कबाड़ बाजारों में पुर्जों के बदले बेच दिया जाता था।

पुलिस उपायुक्त विक्रम सिंह के अनुसार, हेड कांस्टेबल प्रवीण को सूचना मिली कि आरोपी जसप्रीत और परमिंदर कंझावला इलाके में एक चोरी के आयशर ट्रक को दूसरे ट्रक पर लादकर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तकनीकी निगरानी के बाद, एसीपी राजबीर मलिक की देखरेख और इंस्पेक्टर सुनील कुमार कालखंडे के नेतृत्व में टीम ने 10 अक्टूबर को कंझावला स्थित इंडेन गैस गोदाम के पास जाल बिछाया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बरामद ट्रक नरेला थाना क्षेत्र से चोरी हुआ पाया गया। बाद में, 27 अक्टूबर को पुलिस ने मोती नगर इलाके से तीसरे आरोपी गुरप्रीत सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया।