हल्दी से लेकर रिसेप्शन तक, शाहनवाज हुसैन के बेटे की शादी की 28 PHOTOS; कांग्रेस नेता की बेटी है दुल्हनिया
भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन के बेटे सैयद अरबाज हुसैन की शादी दिल्ली में कांग्रेस विधायक मोहम्मद अकरम खान की बेटी से हुई।
HighLights
शाहनवाज हुसैन के बेटे सैयद अरबाज हुसैन का विवाह संपन्न हुआ।
दुल्हन कांग्रेस विधायक मोहम्मद अकरम खान की बेटी हैं।
शादी में भाजपा-कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने शिरकत की।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अटल सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन के बड़े बेटे सैयद अरबाज हुसैन की शादी हाल ही में दिल्ली में सम्पन्न हुई। दो दिन से ज्यादा चला यह शादी समारोह अपने समधियों को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।
एक ओर जहां भाजपा के दिग्गज नेता शाहनवाज हुसैन हैं, वहीं उनके समधी हरियाणा के जगाधरी से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मोहम्मद अकरम खान हैं। भाजपा और कांग्रेस के इस गठबंधन में जिस तरह सभी पार्टियों के नेता, मीडिया हस्तियां आदि शामिल हुए उससे ये शादी वायरल हो गई है।
इस शादी में उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत तमाम कैबिनेट मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस के कई दिग्गज नेता आदि शामिल हुए। देखें हल्दी, मेहंदी, शादी और रिसेप्शन की तस्वीरें....
हल्दी की तस्वीर जिसमें शाहनवाज बेटे व अन्य मेहमानों के साथ दिख रहे हैं।
शादी की तस्वीर
रिसेप्शन में पहुंचे राजनाथ सिंह
संगीत सेरेमनी की एक तस्वीर।
पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का बेटा भी रिसेप्शन में पहुंचा।